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» Automobilismo
11/05/2026 11:58:00

Il Giro di Sicilia passa da Alcamo: mercoledì 150 auto storiche sul Corso VI Aprile

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778493578-0-il-giro-di-sicilia-passa-da-alcamo-mercoledi-150-auto-storiche-sul-corso-vi-aprile.jpg

Centocinquanta auto d'epoca sfileranno mercoledì 13 maggio lungo il Corso VI Aprile di Alcamo. Le vetture entreranno in città da via Porta Palermo e percorreranno il corso tra le 14 e le 16 circa, nell'ambito della XXXV edizione del Giro di Sicilia – XLV La Sicilia dei Florio.

La manifestazione

Il Giro di Sicilia è organizzato dal Veteran Car Club Panormus, il più antico club automobilistico dell'isola, in collaborazione con il Comune di Alcamo. La rievocazione è iscritta al calendario ASI (Automotoclub Storico Italiano) e a quello internazionale FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens), oltre a far parte del Circuito Tricolore ASI.

L'edizione 2026, dedicata al Trofeo Peter Collins, si apre lunedì 12 maggio con il "Trofeo di Palermo" a Montepellegrino e prosegue dal 13 al 17 maggio con la rievocazione storica, "La Sicilia dei Florio" e "La Primavera Siciliana", lungo un percorso che attraversa l'intera isola.

La manifestazione è patrocinata dal Ministero della Cultura, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Siciliana, dall'ARS, dal Comune di Palermo, dall'ANCI – Città dei Motori, da tutti i Comuni coinvolti nel passaggio e da Rai Isoradio.

Info

Sito: www.girodisicilia.it Email: contact@girodisicilia.it



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