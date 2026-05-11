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» Amministrative 2026
11/05/2026 10:34:00

Marsala, Linda Licari: “Riqualificare lo Stagnone e tutelare kite, residenti e turismo”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778488467-0-marsala-linda-licari-riqualificare-lo-stagnone-e-tutelare-kite-residenti-e-turismo.jpg

Un entusiasmo contagioso e una platea colma di cittadini che hanno fatto da cornice all'ultimo incontro elettorale promosso da Linda Licari, segretaria del Circolo PD di Marsala e candidata al Consiglio comunale con la presenza della candidata sindaca Andreana Patti e del giovane democratico, candidato nella file del PD per il consiglio comunale, Andrea Vallone.
Sono intervenuti: Luana Alagna, Agostino Licari, Riccardo Patti, Matteo Pellegrino, Paolo Sanfilippo, Gaspare Giacalone.

È stato un appuntamento che non è stato solo un momento di ascolto, ma una vera e propria officina di idee per il futuro della città e, in particolare, per la riqualificazione della Laguna dello Stagnone contro ogni fake news e ogni menzogna che stanno mettendo in campo i competitor, accusando la coalizione della Patti di voler bloccare il kite.
È stata una partecipazione numerosa e sentita che conferma quanto il territorio sia legato a uno dei suoi tesori più preziosi, la Riserva dello Stagnone.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato chiaro fin da subito: trasformare le idee in progetti concreti per migliorare la fruibilità di un’area che rappresenta un polmone vitale per l'economia locale, lo sport e il benessere sociale della nostra città.
Al centro del dibattito, la necessità di implementare servizi efficienti e moderni, pensati per rispondere alle esigenze di tre pilastri fondamentali della nostra comunità:
Lo Stagnone è un punto di riferimento mondiale per il kite e la vela. Lavoreremo perché i nuovi progetti mirino a rendere l'area ancora più sicura e attrezzata, con equilibrio e rispetto della meraviglia che rappresenta

Per i residenti, ci impegneremo per migliorare la qualità della vita di chi vive la zona ogni giorno, creando nuove vie di uscita verso la SP 21, e quindi una migliore viabilità, decoro urbano e infrastrutture che rispettino l’equilibrio tra vivibilità e natura. Da anni i residenti chiedono più pontili in legno, per fruire delle acque calde e dei fondali bassi, ideali per i bambini.
Per i Turisti, l’accoglienza deve fare un salto di qualità. Lo Stagnone non deve essere solo una meta da ammirare, fotografare e scappare, ma un’esperienza da vivere attraverso servizi turistici integrati e sostenibili, con più parcheggi esterni alla litoranea e navette elettriche che collegano i parcheggi alla Laguna.

Linda Licari ha ricordato le battaglie fatte sin dall’insediamento dell’attuale amministrazione per la riapertura della via Giacalone con il senso unico in uscita: “raccolta firme, sit-in vari che ci hanno visto coinvolti insieme a tanti cittadini per riavere un’uscita alla SP21 più accessibile, invece che l’obbligo di passare da “Mamma Caura”. Ci spiace solo che abbiamo dovuto aspettare 5 lungo anni di disagi per turisti e residenti, per ottenere questo risultato.”- dichiara Linda Licari.
Riprendendo lo spirito del confronto, è emerso con forza che "il futuro dello Stagnone non è un progetto astratto, ma una visione collettiva". La grande affluenza all'incontro dimostra che c'è una comunità pronta a rimboccarsi le maniche per far sì che la laguna diventi un modello di eccellenza.
"Non stiamo parlando solo di manutenzione, ma di una vera e propria riqualificazione strategica. Vogliamo che ogni sportivo, ogni famiglia che risiede qui e ogni visitatore che arriva da lontano possa trovare servizi all'altezza della bellezza che lo circonda e della sua storia."

L’incontro non è stato che il primo tassello di un percorso condiviso. La sinergia tra cittadinanza e istituzioni sarà il motore fondamentale per trasformare queste proposte in realtà tangibili, con un occhio sempre attento alla tutela ambientale.

***
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