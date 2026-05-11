Marsala, Adele Pipitone: "Rendiamo fruibili i palazzi della Cultura e sosteniamo le Donne che lavorano"

11/05/2026 10:40:00

Prosegue l’impegno dell’avvocata Adele Pipitone, candidata al Consiglio Comunale di Marsala nella lista “Si muove la città” a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti, che in questi nuovi interventi video sposta l'attenzione sulla fruizione moderna ed integrata dei palazzi della Cultura e sul sostegno concreto alle donne e mamme lavoratrici.

Spazi pubblici e cultura come vera e moderna risorsa economica

La candidata analizza lo stato attuale dei luoghi simbolo di Marsala, da Palazzo Grignani alla Biblioteca Comunale, evidenziando la necessità di una gestione più moderna e dinamica, come in avviene in tutte le città italiane:

* Restituzione ai cittadini: I palazzi storici non devono essere solo uffici comunali, ma spazi fruibili oltre gli orari d'ufficio per arte, musica, cinema e lettura.

* Gestione partecipata: Coinvolgere le associazioni del territorio per trasformare questi siti in reali poli di attrazione culturale.

* Cultura come leva economica: Ripensare questi spazi affinché diventino un volano per l’economia locale, a beneficio dei cittadini e dei turisti.

Conciliazione lavoro-famiglia e potenziamento dei servizi

Un punto cardine del programma di Adele Pipitone riguarda il sostegno alle donne lavoratrici, spesso ostacolate dalla carenza di servizi a supporto della genitorialità:

* Più asili nido: Aumentare il numero di strutture comunali su tutto il territorio per rispondere alle reali necessità delle famiglie.

* Tempo prolungato: Intervenire sull’edilizia scolastica per garantire il tempo prolungato, supporto fondamentale per i genitori che lavorano.

* Diritto al lavoro: "Una madre che lavora non è un lusso, ma un diritto". L'amministrazione deve rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di conciliare vita privata e professionale pensando a spazi fruibili anche nel pomeriggio per i bambini e gli adolescenti.

L'avvocata Pipitone, schierata con la lista “Si muove la città”, invita i cittadini al voto per le giornate del 24 e 25 maggio, per una Marsala che metta al centro i servizi per le famiglie e le Donne che lavorano, attraverso anche la valorizzazione del patrimonio pubblico.

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