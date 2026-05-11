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» Amministrative 2026
11/05/2026 17:22:00

Alagna: l’agricoltura è economia ma pure tradizione ed identità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778511771-0-alagna-l-agricoltura-e-economia-ma-pure-tradizione-ed-identita.jpg

L’agricoltura a Marsala non è un comparto come gli altri: è identità, economia, paesaggio, cultura.
È un settore nevralgico che va rafforzato con una visione chiara e concreta, capace di tenere insieme tradizione e innovazione.
Dal florovivaismo alle produzioni vitivinicole, fino all’orticoltura e alle eccellenze locali, abbiamo un patrimonio straordinario che merita di essere sostenuto e valorizzato.
Non basta celebrarlo: serve accompagnarlo con politiche serie, investimenti mirati e strumenti adeguati.

Agricoltura significa anche educazione. Educazione alla tavola, al consumo consapevole, alla scelta di prodotti locali a km 0. Significa insegnare, soprattutto alle nuove generazioni, che dietro ogni prodotto c’è lavoro, territorio e qualità. Promuovere filiere corte vuol dire sostenere i produttori e, allo stesso tempo, garantire cibo sano e tracciabile.
Ma non possiamo fermarci alla tradizione. Oggi l’agricoltura deve essere anche innovazione: nuove tecnologie, sostenibilità ambientale, efficientamento delle risorse idriche, accesso ai mercati digitali. Senza questo salto, rischiamo di restare indietro.

Fondamentale è l’integrazione tra pubblico e privato. Le istituzioni devono creare le condizioni, il mondo produttivo deve essere messo nelle condizioni di crescere, investire, fare rete. Solo così si può ridare dignità a un settore troppo spesso trascurato, ma che rappresenta una delle vere chiavi di sviluppo del territorio.
Marsala ha tutte le carte in regola per diventare un modello. Ma servono scelte, coraggio e rispetto per chi, ogni giorno, lavora la terra e tiene viva la nostra identità.

***
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