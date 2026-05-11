Rifiuti trasportati senza autorizzazione al porto di Trapani

11/05/2026 10:40:00

Trasportava rifiuti speciali non pericolosi senza le autorizzazioni previste. Per questo un uomo di Marsala è stato sanzionato dalla Capitaneria di porto di Trapani con una multa da 3.200 euro.

Il controllo è scattato al porto di Trapani, dopo lo sbarco dell’autocarro da una nave in servizio sulla tratta tra Trapani e le Isole Egadi. I militari della Guardia Costiera, impegnati in attività mirate contro il trasporto illecito di rifiuti anche via mare, hanno ispezionato il mezzo e verificato il carico.

A bordo sono stati trovati nove sacchi di plastica contenenti rifiuti speciali non pericolosi, tra cui carta, plastica e scarti di cantiere, per un volume complessivo di circa 1,5 metri cubi. Il trasporto avveniva senza il formulario di identificazione dei rifiuti, documento obbligatorio per legge.

Oltre alla sanzione amministrativa, all’uomo è stato intimato di conferire i rifiuti presso un centro autorizzato e di presentare alla Capitaneria la documentazione che attesti il corretto smaltimento.

L’attività rientra nei controlli ambientali coordinati dalla Direzione Marittima di Palermo. La Guardia Costiera annuncia che le verifiche saranno intensificate con l’avvio della stagione estiva.



