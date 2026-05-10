Al Marsala Volley arriva il talento della schiacciatrice Elisa Bole

10/05/2026 19:14:00

Il mercato del Marsala Volley non accenna a fermarsi e mette a segno un colpo di assoluto spessore per il reparto offensivo. Il sodalizio caro al Presidente Massimo Alloro annuncia con soddisfazione l’ingaggio della schiacciatrice Elisa Bole, un profilo che abbina la freschezza della giovane età ad un curriculum già ricco di esperienze in palcoscenici prestigiosi. Triestina classe 2003, Elisa Bole porta in dote alla maglia azzurra un bagaglio tecnico di rara completezza. La sua crescita è stata scandita dal passaggio in alcune delle piazze più importanti del volley nazionale tra cui spiccano le due stagioni in Serie A1 con la maglia del Vero Volley Monza, dove ha avuto l’opportunità di allenarsi e scendere in campo al fianco di icone del volley mondiale come Alessia Orro, Anna Danesi e Beatrice Parrocchiale. Quell'esperienza ha gettato le basi per un percorso solido in Serie A2, categoria che Elisa conosce alla perfezione dopo aver vestito le maglie di Martignacco (2022/23), Talmassons (2023/24) e Offanengo (2024/25).

Nella stagione appena conclusa, Elisa ha accettato la sfida di giocare a Mondovì in Serie B1, giocando un campionato da assoluta protagonista. Le sue prestazioni, fatte di continuità e di un alto numero di punti conquistati, hanno messo in luce una maturità agonistica che le è valsa la chiamata del Marsala Volley. Il club lilibetano, fortemente convinto delle sue qualità, ha deciso di riportarla in Serie A2, certi che Elisa rappresenti il profilo ideale per alzare l'asticella del roster. L’arrivo della Bole garantisce a Coach Guadalupi una giocatrice duttile, capace di garantire equilibrio tra prima e seconda linea, ma soprattutto dotata di quel "killer instinct" maturato confrontandosi con le migliori interpreti del ruolo.

"Sono molto contenta di iniziare questa nuova avventura a Marsala dichiara la schiacciatrice Elisa Bole. Ho accettato con entusiasmo il progetto propostomi per questa nuova stagione. Non vedo l'ora di mettermi in gioco e di lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati".



