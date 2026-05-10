Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
10/05/2026 09:30:00

La Curva Trapani accanto ad Alessia, bimba in lotta contro il tumore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/la-curva-trapani-accanto-ad-alessia-bimba-in-lotta-contro-il-tumore-450.jpg

Da Palermo a Trapani, passando per le curve degli stadi, il sostegno per la piccola Alessia continua a crescere. La bambina, appena otto anni, combatte da quasi sette contro un aggressivo rabdomiosarcoma che ha segnato gran parte della sua infanzia tra ricoveri, terapie, interventi e lunghi percorsi di cura.


Nelle ultime ore anche la Curva Trapani ha voluto farle arrivare vicinanza e affetto, stringendosi simbolicamente attorno a una storia che ha colpito profondamente il mondo ultras e tanti tifosi siciliani. Un sostegno silenzioso ma forte, nato spontaneamente davanti alla battaglia di una bambina che continua a lottare con una forza fuori dal comune.


Alessia è tifosissima del Palermo e il suo legame con la Curva Nord nasce anche dal ricordo del piccolo Joshua, che le aveva trasmesso l’amore per i colori rosanero. Negli anni quella curva è diventata per lei una seconda famiglia, capace di starle accanto nei momenti più difficili con cori, messaggi e gesti concreti.


Oggi le notizie che arrivano dalla famiglia sono di grande apprensione. Le condizioni della bambina restano delicate e la battaglia si fa sempre più dura. La mamma Francesca continua però a non perdere la speranza, sostenuta dall’affetto di tantissime persone che, anche da città diverse, stanno facendo sentire la loro presenza.


La vicenda di Alessia supera i colori delle squadre e le rivalità sportive. Resta la storia di una bambina che sogna ancora di tornare allo stadio, cantare in curva e vivere giornate normali.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana