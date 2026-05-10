Marsala, addio a Daniela Maria Giacalone. Aveva 55 anni

10/05/2026 21:56:00

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Daniela Maria Giacalone, di 55 anni.

Marsala è scossa dalla notizia della morte improvvisa e prematura della stimata insegnante marsalese di scuola secondaria di primo grado, una scomparsa che lascia un profondo dolore nella comunità scolastica e in quanti l’hanno conosciuta.

Moglie del maresciallo dell’Aeronautica Militare Roberto Piazza e madre di Giulio e Sofia, Daniela proveniva da una famiglia molto conosciuta in città per il proprio impegno professionale nel campo dell’istruzione.

Nel corso della sua carriera aveva insegnato per oltre vent’anni nella scuola primaria, prestando servizio anche in diverse città d’Italia.

Colleghi e amici la ricordano per la disponibilità, la preparazione e la gentilezza che accompagnavano ogni giorno il suo lavoro. Una professionista apprezzata e benvoluta, che lascia un vuoto difficile da colmare nella famiglia e nella comunità.

Le esequie saranno celebrate lunedì 11 maggio 2026 alle ore 11:30 presso la Chiesa dei Salesiani, in via San Giovanni Bosco a Marsala.

Il servizio funebre è curato dalle onoranze funebri Angileri.