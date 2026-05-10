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Politica

» Partiti e movimenti
10/05/2026 13:09:00

M5S, Nova 2026 fa tappa nel Trapanese: incontro a Bonagia il 16 maggio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/m5s-nova-2026-fa-tappa-nel-trapanese-incontro-a-bonagia-il-16-maggio-450.jpg

Il Movimento 5 Stelle avvia anche in Sicilia il percorso di Nova 2026, il progetto di partecipazione pensato per raccogliere proposte dai territori e contribuire alla definizione del programma politico nazionale e regionale. In provincia di Trapani l’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, dalle 10 alle 17, al Phi Hotel La Tonnara di Bonagia Resort, in piazza Tonnara 1, a Valderice.

 

L’iniziativa rientra nel calendario delle “100 piazze” organizzate dal M5S nello stesso fine settimana in tutta Italia. In Sicilia sono previsti nove incontri, uno per provincia. Secondo il Movimento, le iscrizioni nell’Isola hanno già raggiunto quota 1.500.

 

Gli incontri non prevedono il formato tradizionale del comizio, ma tavoli di confronto aperti ai partecipanti. L’obiettivo dichiarato è coinvolgere cittadini, associazioni, professionisti, studenti, imprenditori, amministratori locali e realtà civiche nella costruzione delle proposte.

“Si tratta del più grande processo di democrazia deliberativa partecipata mai costruito nel nostro Paese”, dichiara il coordinatore regionale del M5S, Nuccio Di Paola, “per mettere nero su bianco il programma di governo progressista, alternativo ai disastri delle destre al governo”.

Di Paola aggiunge: “Tutto parte da una domanda semplice: cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle persone? Noi abbiamo le idee molto chiare, ci abbiamo lavorato e ci lavoriamo ogni giorno nelle istituzioni, ma le regole si scrivono con i cittadini, non con le lobbies”.

L’assemblea di Bonagia sarà organizzata secondo il metodo dell’Open Space Technology, che lascia ai partecipanti la possibilità di indicare temi, priorità e tavoli di lavoro. La partecipazione è aperta, ma i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione preventiva sul sito del Movimento 5 Stelle dedicato a Nova 2026.

 

Il calendario degli incontri in Sicilia

Ad Agrigento l’appuntamento è a Realmonte, all’Hotel Madison, domenica 17 maggio dalle 11 alle 17. A Caltanissetta si terrà a Villa Barile, domenica 17 maggio dalle 10 alle 17. A Catania l’incontro è previsto all’Hotel Plaza, in viale Ruggero di Lauria, domenica 17 maggio dalle 10 alle 16. A Enna si svolgerà all’Hotel Sicilia, in piazza Napoleone Colajanni, domenica 17 maggio dalle 10 alle 17.

A Messina appuntamento al Royal Palace Hotel, domenica 17 maggio dalle 11 alle 17. A Palermo l’iniziativa si terrà alle Officine Sandron sabato 16 maggio dalle 10 alle 17. A Ragusa, a Villa Orchidea di Comiso, sabato 16 maggio dalle 9.30 alle 17.30. A Siracusa l’incontro è al Cocus Club Eventi, domenica 17 maggio dalle 10 alle 17.

Per Trapani, come detto, l’appuntamento è sabato 16 maggio, dalle 10 alle 17, al Phi Hotel La Tonnara di Bonagia Resort, a Valderice.

 



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