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Cronaca

» Meteo
10/05/2026 06:13:00

Meteo Sicilia, domenica con piogge e rovesci: allerta gialla in cinque province

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/meteo-sicilia-domenica-con-piogge-e-rovesci-allerta-gialla-in-cinque-province-450.jpg

Domenica 10 maggio con tempo instabile in Sicilia. Dopo giorni di caldo e cielo spesso velato, sull’isola arrivano piogge e rovesci, soprattutto nella prima parte della giornata. La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta gialla per cinque province.


Le aree più interessate dal maltempo saranno quelle del versante ionico, dove sono attesi cieli nuvolosi e possibili rovesci già dal mattino. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà anche sull’Appennino siciliano e nelle zone interne, con precipitazioni deboli e localizzate.
 

Andrà meglio lungo il litorale tirrenico e su quello meridionale, dove il cielo resterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento possibile solo in serata.
I venti soffieranno moderati da nord-est, poi tenderanno a ruotare verso ovest. Mari mossi sul Canale di Sicilia e sul Mare di Sicilia, poco mosso invece il Basso Tirreno.
 

Le temperature resteranno comunque gradevoli. A Palermo previste minime di 16 gradi e massime di 22, a Catania valori tra 16 e 21 gradi. Più caldo nell’entroterra, con punte fino a 28 gradi a Caltanissetta e 26 a Enna. Minime più fresche nelle zone interne, tra 11 e 12 gradi.



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