Estate e sicurezza, vertice in Prefettura a Trapani: controlli su malamovida, locali e lavoro stagionale

10/05/2026 08:41:00

Sicurezza, movida, controlli nei locali, lavoro stagionale e servizi sanitari nelle zone turistiche. Sono stati questi i temi al centro della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di Trapani Daniela Lupo, in vista della prossima stagione estiva.

All’incontro hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dei principali Comuni della provincia, le Capitanerie di Porto di Trapani e Mazara del Vallo, Vigili del Fuoco, Asp, Polizia Stradale, Protezione Civile regionale e associazioni di categoria.

Uno dei punti principali riguarda la gestione della cosiddetta malamovida. Il prefetto ha chiesto ai sindaci un impegno coordinato, soprattutto nei centri più frequentati durante l’estate, con uno scambio costante di informazioni tra Forze dell’Ordine e Polizie locali. L’obiettivo è evitare sovrapposizioni nei controlli e garantire una maggiore copertura del territorio.

I sindaci valuteranno anche l’estensione dell’orario di servizio della Polizia locale oltre la mezzanotte e un confronto costante con i gestori dei locali più frequentati, anche attraverso le associazioni di categoria.

Altro tema: le ordinanze comunali. Il prefetto ha richiamato la necessità di provvedimenti omogenei tra i vari Comuni, in particolare sugli orari di chiusura dei locali e sulla vendita di alcolici e superalcolici, anche tramite distributori automatici. L’obiettivo è evitare il “pendolarismo” notturno tra un Comune e l’altro e bilanciare intrattenimento, sicurezza e diritto al riposo dei residenti.

Attenzione anche ai controlli su locali di pubblico spettacolo e attività di intrattenimento. Saranno verificate autorizzazioni, misure antincendio, vie di fuga, capienza effettiva, rispetto delle norme di safety e security e uso di fuochi d’artificio o fiamme libere.

La Questura programmerà servizi straordinari di controllo nelle zone e negli orari di maggiore affluenza, anche con pattuglie appiedate. Previsti inoltre controlli su strada, soprattutto nei pressi delle discoteche, per contrastare guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze.

L’Asp ha assicurato il potenziamento dei servizi sanitari nelle località turistiche, dove durante l’estate cresce la richiesta di assistenza.

Nel corso della riunione si è parlato anche di sicurezza sul lavoro. Il prefetto ha chiesto controlli mirati sugli allestimenti di lidi balneari e attività stagionali, per prevenire lavoro nero, irregolarità e possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in un settore economicamente rilevante.

Ai sindaci è stato infine ricordato di aggiornare costantemente la Banca dati nazionale antimafia anche per concessioni, licenze e autorizzazioni legate ad attività economiche stagionali.



