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Cronaca

» Incidenti
10/05/2026 15:38:00

Tragedia a Seccagrande. Motociclista muore in un incidente

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Ancora sangue sulle strade siciliane. Un motociclista quarantottenne di Ribera, Domenico Smeraglia,  è morto in un incidente stradale nella frazione balneare di Seccagrande. L'impatto fra la moto di grossa cilindrata e un’Audi si è verificato sul lungomare.

 

I sanitari dell’elisoccorso del 118 di Caltanissetta non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo, è sconvolto per l'accaduto: «Una tragedia, è stata una tragedia».

 

Smeraglia era il titolare della pizzeria Il Melograno, era appassionato di moto ed era molto conosciuto a Ribera.

 

 Delle ricostruzioni si stanno occupando i carabinieri.



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