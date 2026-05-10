Marsala, campagna elettorale o resa dei conti? Partiti divisi dietro l’unità di facciata

10/05/2026 06:00:00

A Marsala la campagna elettorale racconta una storia ufficiale fatta di unità, progetti condivisi e coalizioni compatte. Ma basta osservare meglio — tra corridoi, silenzi e malumori — per capire che la realtà è molto più complessa.

I partiti, con le rispettive segreterie, stanno conducendo una partita che viene presentata come collettiva, costruita attorno a un obiettivo comune. Eppure, dietro le dichiarazioni di rito, si muovono strategie parallele, equilibri fragili e vere e proprie guerre fredde interne.

Diranno che non è così. Diranno che l’obiettivo è solo vincere le elezioni e sostenere il proprio candidato sindaco. Ma i segnali raccontano altro.

Perché questa non è soltanto una campagna elettorale per amministrare la città. È già diventata una resa dei conti politica.

C’è chi pensa agli assessorati prima ancora dei programmi. Chi misura il peso delle preferenze per prepararsi alle prossime elezioni regionali. Chi costruisce alleanze temporanee solo per regolare conti interni dopo il voto. Chi lavora più per indebolire il compagno di partito che l’avversario politico. Troppi personalismi, troppi tatticismi.

E mentre ai cittadini si chiedono fiducia, unità e partecipazione, dentro i partiti si giocano partite individuali fatte di ruoli, poltrone, leadership da consolidare e candidature future da blindare. La sensazione è che molti stiano usando questa competizione amministrativa non per costruire una visione per Marsala, ma per posizionarsi nel prossimo schema di potere.

Il rischio, alla fine, è uno soltanto: trasformare una campagna che dovrebbe parlare della città in un gigantesco congresso permanente, dove gli interessi interni pesano più delle vere priorità dei marsalesi.

Il caso Forza Italia

Ieri l’assessore regionale di Forza Italia, Edy Tamajo, è arrivato a Marsala non per sostenere l’intera lista — i 23 candidati al Consiglio comunale — ma per appoggiare un solo candidato: Vito Milazzo.

Una scelta che ha di fatto scavalcato la segreteria cittadina, guidata da Elia Milazzo, e la seconda carica della città, Enzo Sturiano, anch’egli candidato, come già cinque anni fa in Forza Italia. Senza la candidatura di Sturiano nella lista azzurra, il 5% non è facilmente raggiungibile.

Dunque il consigliere uscente Milazzo, eletto cinque anni fa nella lista “Liberi” a sostegno di Massimo Grillo e oggi a sostegno di Giulia Adamo sindaco, viene ufficialmente appoggiato dal segretario provinciale Toni Scilla e dallo stesso Tamajo. Una scelta che ha immediatamente fatto emergere malumori.

Perché, al di là della campagna elettorale, si stanno giocando partite più profonde e meno dichiarate, che puntano anche al ridimensionamento dell’area riconducibile a Stefano Pellegrino, con nuove mire sulla segreteria comunale.

L’orizzonte non si ferma a Marsala. Sullo sfondo si intravede già il 2027, con le elezioni regionali come vero terreno di ricomposizione e scontro politico.

Il problema è che queste partite parallele finiscono per logorare il clima politico e indebolire la candidatura a sindaco, che avrebbe invece bisogno di un sostegno chiaro, lineare e privo di ambiguità da parte delle segreterie.

Quando la politica diventa autoreferenziale e si ripiega sui propri equilibri interni, il rischio è che la città diventi solo uno sfondo e che la campagna elettorale perda il suo senso originario.

Solo qualche giorno fa, a Marsala, è arrivato un altro assessore regionale, Luca Sammartino, che invece ha presentato l’intera lista della Lega a sostegno di Adamo.

Agitazione nel PD

Alla designata assessora Linda Licari, nell’eventuale giunta guidata da Andreana Patti, è stato chiesto non uno ma ben due passi indietro: le dimissioni dalla segreteria cittadina del PD e quelle dal Consiglio comunale.

Una richiesta che pesa politicamente e che racconta molto più di tante dichiarazioni ufficiali. Perché quando, ancora prima di governare, si comincia a chiedere chi deve farsi da parte, significa che la vera partita non è amministrativa. È tutta interna al potere.



