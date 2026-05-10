Libero Consorzio, Quinci incontra Ance e Consulta degli studenti

10/05/2026 17:33:00

Due incontri per definire alcune priorità del Libero Consorzio Comunale di Trapani: da un lato il confronto con il mondo delle costruzioni, dall’altro il dialogo con gli studenti e le nuove generazioni.

Il presidente Salvatore Quinci ha incontrato il presidente di Ance Trapani, Sandro Catalano, per fare il punto sul settore edile, in una fase segnata dal caro energia, dall’aumento delle materie prime e dalle difficoltà legate alla crisi internazionale.

“L’incontro con il presidente di Ance Trapani Sandro Catalano è stato utile a fare il punto sul settore delle costruzioni e sul tavolo permanente di confronto che il Libero Consorzio Comunale ha attivato da mesi”, afferma Quinci.

Secondo il presidente del Libero Consorzio, Ance sarà coinvolta nella costruzione del Piano Strategico dell’ente, insieme alle altre organizzazioni sindacali, datoriali e di categoria. Tra le priorità indicate ci sono porto, aeroporto e viabilità.

“È necessario definire un’agenda comune qualificando una piattaforma programmatica da discutere e verificare con gli altri interlocutori istituzionali”, aggiunge Quinci. L’associazione degli imprenditori edili predisporrà una scheda tecnica che sarà inserita nel dossier destinato a KPMG Advisory, società incaricata di redigere il Piano Strategico.

Altro incontro quello con Alessandro Abbinanti, presidente della Consulta provinciale degli Studenti. In questo caso il tema è il coinvolgimento dei giovani nelle politiche del territorio e il contrasto all’emigrazione giovanile.

“Il tempo delle dichiarazioni d’intenti e dei buoni propositi è terminato. C’è la necessità di essere operativi e l’urgenza di definire un piano per fermare l’emigrazione dei nostri giovani”, dichiara Quinci.

L’obiettivo è avviare una collaborazione stabile con la Consulta, attraverso un cronoprogramma che sarà definito nei prossimi giorni. Il Libero Consorzio punta a coinvolgere studenti, scuola, università, mondo del lavoro, professioni e imprese in un percorso di confronto e proposta.

“Le nuove generazioni devono entrare nelle dinamiche di governo, portare le loro idee e contribuire a renderle efficaci”, conclude Quinci.



