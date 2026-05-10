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» Dai Comuni
10/05/2026 14:29:00

Quarta centenaria a Castellammare del Golfo
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/quarta-centenaria-a-castellammare-del-golfo-450.jpg

Castellammare festeggia i 100 anni di Margherita Cruciata nata esattamente un secolo fa, il 9 maggio 1926.
Vedova dell’agricoltore Antonio Stabile, Margherita Cruciata, abbastanza lucida ed in forma, è madre di due figli, uno dei quali è scomparso, e di una figlia che la assiste con dedizione.

 

La centenaria ha una famiglia numerosa con 8 nipoti e 13 pronipoti.

Castellammare del Golfo ha già festeggiato più centenari nel 2026: il 3 gennaio Antonia Cruciata ha compiuto 102 anni, diventando la cittadina più anziana fino alla sua scomparsa di qualche giorno fa; il 7 gennaio Anna Tarantola ha raggiunto i 100 anni e il 28 gennaio Andrea Carollo ha tagliato lo stesso traguardo, seguito da Angela Pipitone che ha festeggiato il 17 aprile.

 

Il fenomeno conferma a Castellammare del Golfo una longevità soprattutto tra le donne, spesso caratterizzata da autonomia anche in età avanzata. Un risultato legato non solo alla durata della vita, ma anche a un invecchiamento di qualità, sostenuto da stili di vita semplici e forti legami familiari e sociali.

In occasione del compleanno centenario, il sindaco Giuseppe Fausto ha fatto visita a Margherita Cruciata per consegnarle una targa ricordo.

 

«Auguri a Margherita Cruciata per il suo secolo di vita – dice il sindaco Giuseppe Fausto-. È un bell’esempio di forza e resilienza, soprattutto femminile. Purtroppo è scomparsa da qualche giorno la più anziana concittadina che aveva compiuto ben 102 anni ma festeggiare più centenari in questo 2026 ed è un fatto positivo per la nostra comunità perché i nostri anziani rappresentano la memoria viva della comunità, custodi di valori e tradizioni da non disperdere. A Margherita Cruciata, a tutte le nonne e a tutti i nonni della città, rinnoviamo l’augurio di serenità e salute e l’abbraccio dell’intera Castellammare del Golfo».



Dai Comuni | 2026-05-10 14:29:00
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Quarta centenaria a Castellammare del Golfo
 

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