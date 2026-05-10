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» Dai Comuni
10/05/2026 20:29:00

Innovazione, a Partanna nasce lo Start-Up Creation Lab al G55 
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/innovazione-a-partanna-nasce-lo-start-up-creation-lab-al-g55-450.jpg

 Il Comune di Partanna presenta il progetto INNsula — Polo di  Innovazione della Sicilia Occidentale e annuncia il lancio dello Start-Up Creation Lab Partanna  (SUCL), un programma gratuito di pre-incubazione dedicato ai giovani imprenditori della Sicilia  occidentale.  


Il SUCL è un percorso strutturato in 11 seminari pratici che accompagneranno i partecipanti dall’idea  iniziale fino alla costruzione di un modello di business concreto. Il programma è rivolto gratuitamente  a diplomati, neolaureati, dottorandi, giovani professionisti e under 35, con sessioni pomeridiane  pensate per conciliarsi con i diversi impegni dei partecipanti. Al termine del percorso, i team  presenteranno i propri progetti in un Demo Day finale alla presenza di investitori e stakeholder del  territorio. 
Il progetto nasce dalla sinergia tra il Comune di Partanna — che mette a disposizione gli spazi e le  attrezzature del G55 — e una rete di partner istituzionali composta da GAL Valle del Belìce, GATE  REI e CRESM, per rispondere al bisogno concreto di contrastare l’invecchiamento e la fuga dei  giovani, attrarre talenti e risorse, rafforzare il tessuto imprenditoriale esistente e stimolare la nascita di  nuove imprese innovative. 


«Crediamo profondamente nel potenziale dei giovani del Belìce. Con questo progetto — dichiara il  Sindaco Francesco Li Vigni — quel potenziale trova finalmente un percorso concreto, strutturato e  sostenuto da una solida rete di partner a livello regionale. Il nostro obiettivo è chiaro: investire in  un’infrastruttura pubblica che sostenga davvero l’innovazione e permetta ai giovani di trasformare le  proprie idee in impresa e lavoro». 
Un obiettivo che l’amministrazione comunale ha perseguito attraverso un intenso lavoro di  costruzione di reti e collaborazioni strategiche sul territorio.
«In questi anni abbiamo lavorato a lungo costruendo partnership e investendo idee, energie e visione  politica per la creazione di un vero polo dell’innovazione per il territorio. Il passaggio concreto e  strategico è stato la firma dell’accordo di collaborazione con il GAL Valle del Belìce — sottolinea la  Vicesindaco Valeria Battaglia — Abbiamo tracciato una direzione chiara: creare un polo innovativo  capace di mettere in rete istituzioni, imprese, giovani e mondo della formazione, valorizzando le  vocazioni del territorio e generando nuove opportunità di sviluppo, con un modello operativo fondato  su una partnership pubblico-privata. Lo Start-Up Creation Lab rappresenta il primo passo di un  percorso più ampio che, nelle prossime settimane, porterà nuove iniziative e opportunità, con  l’obiettivo di rendere Partanna un punto di riferimento per innovazione, formazione e  imprenditorialità nella Sicilia occidentale». 


Le iscrizioni al programma sono aperte fino al 15 maggio 2026 su www.innsula.it. L’evento  inaugurale si terrà il 18 maggio 2026 presso il G55 di via Garibaldi n. 63.
 



Dai Comuni | 2026-05-10 14:29:00
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