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» Dai Comuni
10/05/2026 22:00:00

Cambia il calendario della raccolta rifiuti a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/cambia-il-calendario-della-raccolta-rifiuti-a-castellammare-450.jpg

 Da lunedì 18 maggio 2026 entrerà in vigore il nuovo calendario del servizio rifiuti che prevede la raccolta di Rsu (secco residuo, indifferenziato) e vetro e lattine a giovedì alterni.

 

La differenza sostanziale, dunque, riguarda il secco residuo (RSU/indifferenziato), che non sarà più raccolto settimanalmente ma a giovedì alterni, ogni quindici giorni, in alternanza con la raccolta di vetro e lattine. Viene inoltre eliminata la precedente suddivisione del territorio in due aree per il conferimento di vetro e lattine, con un servizio ora uniforme su tutto il territorio comunale.

Il calendario rimane invariato per il resto della raccolta: l’organico il lunedì, mercoledì e sabato mattina, carta e cartone il martedì mattina e la plastica il venerdì mattina.

Il giovedì sarà dedicato alternativamente al secco residuo e al conferimento di vetro e lattine come da calendario già predisposto con le precise date di conferimento. I rifiuti dovranno essere esposti all’esterno delle abitazioni dalle ore 21 del giorno precedente fino alle ore 6 del giorno di raccolta.

Resta attivo il servizio di ritiro su prenotazione per ingombranti, piccoli elettrodomestici, sfalci e scarti vegetali da giardino e abiti usati, contattando il numero verde 800 197 350.

 

Le copie cartacee dei nuovi calendari sono già disponibili presso il Centro Comunale di Raccolta (CCR) di Castellammare del Golfo e a palazzo Crociferi all’ingresso del Comune, in corso Mattarella 24.

Inoltre l’amministrazione comunale, in collaborazione con Agesp, ditta affidataria del servizio, ha previsto anche un gazebo informativo che sarà allestito il 15 maggio, dopo il palazzo municipale di corso Mattarella (di fronte la villa comunale Margherita), dalle ore 16 alle 19, con attività di sensibilizzazione ambientale e distribuzione di gadget informativi.

«Lo scopo della variazione è quello di incentivare ulteriormente la raccolta differenziata riducendo la produzione di RSU poiché in tanti conferiscono ancora scorrettamente i rifiuti producendo indifferenziata in eccesso -dicono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio-. Perché Castellammare diventi sempre più accogliente, confidiamo nella collaborazione e nel senso civico di ogni cittadino perché contribuisca a rendere il servizio più efficiente ed economico».



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