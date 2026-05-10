Il padre di Internet in Italia incontra gli studenti a Marsala

10/05/2026 11:00:00

Si è svolto l’8 maggio al Teatro Impero di Marsala l’incontro promosso dal Rotary Club Marsala dedicato ai quarant’anni dalla prima connessione italiana a Internet.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori, ha ricordato il 30 aprile 1986, data in cui l’Italia si collegò per la prima volta alla rete globale grazie al lavoro del professor Luciano Lenzini e del suo gruppo.

La mattinata si è aperta con la proiezione del film “Login. Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet” di Riccardo Luna, che racconta la nascita della connessione italiana e il contesto scientifico in cui maturò quella svolta tecnologica.

A seguire, il confronto con i relatori: Luciano Lenzini, considerato il padre di Internet in Italia, Giuseppe Anastasi dell’Università di Pisa, Alessandra De Paola dell’Università di Palermo e il giornalista ed esperto informatico Marco Giacalone.

Al centro dell’incontro non solo la storia della rete, ma anche le sfide del presente: cybersecurity, intelligenza artificiale e uso consapevole delle tecnologie digitali. Un’occasione per offrire agli studenti strumenti utili a comprendere come Internet abbia cambiato comunicazione, studio, lavoro e relazioni.



