Il padre di Internet in Italia incontra gli studenti a Marsala
Si è svolto l’8 maggio al Teatro Impero di Marsala l’incontro promosso dal Rotary Club Marsala dedicato ai quarant’anni dalla prima connessione italiana a Internet.
L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori, ha ricordato il 30 aprile 1986, data in cui l’Italia si collegò per la prima volta alla rete globale grazie al lavoro del professor Luciano Lenzini e del suo gruppo.
La mattinata si è aperta con la proiezione del film “Login. Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet” di Riccardo Luna, che racconta la nascita della connessione italiana e il contesto scientifico in cui maturò quella svolta tecnologica.
A seguire, il confronto con i relatori: Luciano Lenzini, considerato il padre di Internet in Italia, Giuseppe Anastasi dell’Università di Pisa, Alessandra De Paola dell’Università di Palermo e il giornalista ed esperto informatico Marco Giacalone.
Al centro dell’incontro non solo la storia della rete, ma anche le sfide del presente: cybersecurity, intelligenza artificiale e uso consapevole delle tecnologie digitali. Un’occasione per offrire agli studenti strumenti utili a comprendere come Internet abbia cambiato comunicazione, studio, lavoro e relazioni.
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