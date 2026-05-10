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Cultura
10/05/2026 11:00:00

Il padre di Internet in Italia incontra gli studenti a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/il-padre-di-internet-in-italia-incontra-gli-studenti-a-marsala-450.jpg

Si è svolto l’8 maggio al Teatro Impero di Marsala l’incontro promosso dal Rotary Club Marsala dedicato ai quarant’anni dalla prima connessione italiana a Internet.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole medie e superiori, ha ricordato il 30 aprile 1986, data in cui l’Italia si collegò per la prima volta alla rete globale grazie al lavoro del professor Luciano Lenzini e del suo gruppo.

 

La mattinata si è aperta con la proiezione del film “Login. Il giorno in cui l’Italia scoprì Internet” di Riccardo Luna, che racconta la nascita della connessione italiana e il contesto scientifico in cui maturò quella svolta tecnologica.

 

A seguire, il confronto con i relatori: Luciano Lenzini, considerato il padre di Internet in Italia, Giuseppe Anastasi dell’Università di Pisa, Alessandra De Paola dell’Università di  Palermo e il giornalista ed esperto informatico Marco Giacalone.

 

Al centro dell’incontro non solo la storia della rete, ma anche le sfide del presente: cybersecurity, intelligenza artificiale e uso consapevole delle tecnologie digitali. Un’occasione per offrire agli studenti strumenti utili a comprendere come Internet abbia cambiato comunicazione, studio, lavoro e relazioni.

 



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