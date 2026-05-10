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Cronaca
10/05/2026 16:24:00

Mazara, barca a vela arenata: recuperata dalla Guardia Costiera

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-05-2026/mazara-barca-a-vela-arenata-recuperata-dalla-guardia-costiera-450.jpg

 

Una barca a vela di circa 15 metri, battente bandiera spagnola, si è arenata tra gli scogli davanti al lungomare San Vito, a Mazara del Vallo. L’imbarcazione è stata recuperata e messa in sicurezza dalla Capitaneria di porto.

 

La segnalazione è arrivata nelle prime ore del mattino da un cittadino, insospettito dalla presenza della barca troppo vicina alla spiaggia, in un tratto non adibito alla navigazione. Sul posto sono intervenuti il gommone GC B 101 e la motovedetta CP 2092.

 

Prima di procedere al recupero, i militari hanno verificato che non ci fossero persone in mare o a bordo. L’operazione si è rivelata complessa per la presenza di bassi fondali e scogli. Il personale della Guardia Costiera è riuscito a salire sull’imbarcazione, liberarla e trasferirla in sicurezza fino alle banchine del porto nuovo di Mazara, dove è stata ormeggiata.

 

Dai primi elementi raccolti a bordo, tra oggetti e documenti, l’unità potrebbe essere stata utilizzata per eventi migratori. Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire la provenienza e l’utilizzo della barca.

L’intervento ha evitato che l’imbarcazione, lasciata alla deriva, potesse rappresentare un pericolo per la navigazione e per l’ambiente marino.



Cronaca | 2026-05-09 16:25:00
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