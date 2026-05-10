Marsala, rifiuti e incuria in via E. Del Giudice

10/05/2026 12:15:00

Rifiuti abbandonati e incuria in via E. Del Giudice, a Marsala, a pochi passi dal Comando della Polizia Municipale. A segnalarlo è un cittadino che percorre la strada più volte alla settimana e denuncia una situazione di degrado che, sostiene, va avanti da tempo.

Secondo la segnalazione, lungo la via sarebbero presenti rifiuti non rimossi, in un contesto di generale abbandono. Il cittadino punta il dito contro l’amministrazione comunale, parlando di “completo disinteresse” nei confronti della città.

Una situazione che, proprio per la vicinanza al Comando dei vigili urbani, appare ancora più paradossale. La richiesta è semplice: intervenire per ripulire l’area e restituire decoro a una strada centrale della città.

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