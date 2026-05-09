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Sport
09/05/2026 09:08:00

Volley “S3 in Agorà”, a Valderice una mattina di sport e giochi per i più piccoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/volley-s3-in-agora-a-valderice-una-mattina-di-sport-e-giochi-per-i-piu-piccoli-450.jpg

Una piazza trasformata in un campo da pallavolo, bambini e ragazzi pronti a divertirsi sotto rete e una mattinata dedicata allo sport vissuto come occasione di crescita e socialità. Domenica 10 maggio 2026 arriva a Valderice “Volley S3 in Agorà”, la manifestazione promossa dalla Federazione Italiana Pallavolo che coinvolgerà società sportive provenienti da tutta la provincia di Trapani.

 

L’appuntamento è in Piazza Sandro Pertini, davanti al Municipio, dalle ore 9 alle 13. L’iniziativa è organizzata dalla FIPAV, insieme alla Virtus Polisportiva Valderice, con il patrocinio del Comune di Valderice.

 

L’obiettivo dell’evento è quello di avvicinare i più giovani alla pallavolo attraverso attività ludiche, mini partite e momenti formativi pensati per bambini e ragazzi. Un modo per promuovere lo sport come strumento educativo, inclusivo e aggregativo. E per qualche ora, la piazza si trasformerà in una piccola “agorà” dello sport giovanile.

 

La tappa di Valderice apre il calendario provinciale della manifestazione “S3 in Agorà”, che proseguirà nelle prossime settimane anche a Buseto Palizzolo, Castelvetrano e Gibellina.

 

Gli organizzatori ringraziano il sindaco di Valderice Francesco Stabile e l’assessore allo Sport Anna Maria Mazzara “per la disponibilità e la sensibilità dimostrata” nella realizzazione dell’iniziativa.

 



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