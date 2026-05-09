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Scuola
09/05/2026 18:50:00

Marsala, all’Istituto “Abele Damiani” la terza edizione di “CREA e INNOVA in agricoltura”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/1778345575-0-marsala-all-istituto-abele-damiani-la-terza-edizione-di-crea-e-innova-in-agricoltura.jpg

Si è svolta il 7 maggio, nell’Aula Magna dell’Istituto “Abele Damiani” di Marsala, la terza edizione del seminario tecnico “CREA e INNOVA in agricoltura”, appuntamento dedicato agli studenti degli indirizzi tecnico e professionale agrario.

Il dirigente scolastico Domenico Pocorobba ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, ormai giunta alla terza edizione, per la formazione degli studenti dell’istituto. Il coordinamento e la moderazione dell’incontro sono stati affidati al professor Biagio Scavone.

 

Il seminario nasce nell’ambito delle iniziative legate ai 151 anni dello storico istituto marsalese e affronta temi legati all’innovazione nel settore agricolo, con particolare attenzione alla sostenibilità, alla gestione delle risorse e alle nuove tecnologie applicate all’agricoltura.

Tra i relatori sono intervenuti il professor V. Farina del Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo, che ha parlato di frutticoltura tropicale in ambiente mediterraneo, il dottor Schnitter, con un approfondimento sull’utilizzo dei diversi ceppi di lievito in enologia, e Franco Rodriguez, che ha dedicato il suo intervento alla storia e alla cultura del vino Marsala e dell’enologia siciliana.

 

L’incontro ha offerto agli studenti l’opportunità di approfondire temi legati al rapporto tra tradizione agricola e innovazione, evidenziando le prospettive future del settore.

La documentazione fotografica e video dell’evento è stata curata dagli studenti dell’indirizzo tecnico “Grafica e Comunicazione”, in collaborazione con gli altri indirizzi dell’istituto.

 



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