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Cronaca

» Sanità
09/05/2026 08:16:00

Referti istologici in ritardo all’Asp di Trapani, in aula il peso del tempo perduto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/referti-istologici-in-ritardo-all-asp-di-trapani-in-aula-il-peso-del-tempo-perduto-450.jpg

 Non basta stabilire che i referti istologici arrivarono in ritardo. Ora la questione è capire che cosa abbiano prodotto quei ritardi sulla vita dei pazienti: se abbiano inciso sulle cure, sulla progressione della malattia, sulla possibilità di intervenire prima.

 

È questo il punto affrontato nell’incidente probatorio davanti al gip Massimo Corleo, nell’inchiesta sui ritardi nei referti istologici all’Asp di Trapani. In aula sono stati sentiti i consulenti nominati dal Tribunale, chiamati a valutare nove casi finiti al centro delle denunce. Nelle scorse settimane su Tp24 abbiamo raccontato nel dettaglio le risultanze della perizia e la catena degli errori all'Asp di Trapani.

 

Tra le vicende esaminate c’è anche quella di Maria Cristina Gallo, insegnante di Mazara del Vallo, che attese mesi prima di ricevere la diagnosi di tumore dopo l’intervento. La donna è poi morta nell’ottobre dello scorso anno.

 

Dalla discussione è emerso un quadro di pesanti criticità organizzative: ritardi accumulati, difficoltà nella gestione del servizio e comunicazioni ai pazienti considerate insufficienti. Secondo i consulenti, quando l’emergenza era ormai evidente, l’azienda sanitaria avrebbe dovuto informare gli utenti dei tempi di attesa e della situazione reale.

Sul piano strettamente medico-legale, i periti non avrebbero individuato in modo generale un collegamento diretto tra i ritardi e i decessi o gli aggravamenti contestati. Ma il tema resta delicatissimo: in alcuni casi, infatti, il ritardo non avrebbe cambiato l’esito finale della malattia, ma avrebbe potuto incidere sul tempo di stabilità clinica e quindi sul percorso di cura.

 

 

L’inchiesta coinvolge 19 indagati tra medici, infermieri e tecnici. La prossima udienza è fissata per il 3 giugno, quando il giudice dovrà decidere anche su eventuali ulteriori approfondimenti richiesti dalle difese.

La vicenda resta aperta anche sul piano delle responsabilità organizzative e dirigenziali, che potrebbero essere ulteriormente approfondite. Per i familiari delle persone coinvolte, intanto, la battaglia giudiziaria è appena cominciata.



Sanità | 2026-05-08 08:52:00
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