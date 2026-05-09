L'Asp di Trapani avvia la campagna sulla sicurezza del consumo del tonno rosso

09/05/2026 14:00:00

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani ha avviato una campagna informativa sulla sicurezza del consumo di tonno rosso del Mediterraneo, in concomitanza con l’inizio della stagione di pesca. L’iniziativa, curata dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP Trapani, si affianca ai controlli ufficiali lungo tutta la filiera ittica, con due obiettivi principali: verificare la corretta igiene degli alimenti e garantire la provenienza legale del pescato.

Il punto centrale della campagna riguarda la prevenzione della sindrome sgombroide Sindrome sgombroide, un’intossicazione alimentare causata dall’istamina che può svilupparsi nel pesce (soprattutto nel tonno) se non viene mantenuta correttamente la catena del freddo. Anche poche ore a temperature tra 6 e 10°C possono favorirne la formazione. L’aspetto critico è che l’istamina non viene eliminata né con la cottura né con il congelamento e non altera odore, sapore o aspetto del pesce.

Per questo viene ribadita l’importanza della catena del freddo, cioè il mantenimento del tonno a temperature prossime allo 0°C dal momento della pesca fino al consumo.

L’ASP ha inoltre realizzato un opuscolo informativo rivolto a cittadini ed esercenti, con indicazioni su:

come riconoscere i sintomi dell’intossicazione

come prevenirla

cosa fare in caso di sospetta reazione

come conservare correttamente il pesce

Opuscolo informativo: ASP Trapani – sicurezza tonno rosso (opuscolo)



