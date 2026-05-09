Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
09/05/2026 06:00:00

Cucina chiusa e pasti trasportati: scoppia il caso all’ospedale di Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/cucina-chiusa-e-pasti-trasportati-scoppia-il-caso-all-ospedale-di-castelvetrano-450.jpg

La cucina dell’ospedale di Castelvetrano è finita sotto osservazione. 

 

La deputata regionale del M5S, Cristina Ciminnisi, ha sollevato la questione: “Da anni la cucina dell’Ospedale di Castelvetrano è chiusa. E invece di ristrutturarla e restituire all’ospedale un servizio interno efficiente, si continuerebbero a spendere circa 22.000 euro al mese per trasportare pasti da altri Comuni della provincia. Una situazione assurda: soldi pubblici bruciati ogni mese in trasporti, logistica e soluzioni tampone diventate ormai strutturali, con ricadute anche sugli ospedali di Mazara del Vallo e Salemi”.

La deputata pentastellata ha chiesto al governo regionale: “Quanti soldi sono stati spesi in tutti questi anni? E soprattutto, sarebbe costato meno rifare direttamente la cucina di Castelvetrano invece di mantenere all’infinito questo sistema inefficiente?”.

 

La questione riguarderebbe anche una “transazione da 66.000 euro per un centro cottura che non sarebbe mai entrato in funzione. Per questo ho presentato un’interrogazione parlamentare. Perché, mentre si continua a negare ai siciliani una sanità pubblica efficiente, assistiamo a sprechi e scelte gestionali senza alcuna visione”.

 

ASP: ultimatum alla ditta “Innova Spa”, ma prima la continuità assistenziale

L’Asp di Trapani accelera sulla riapertura della cucina interna dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano e chiede alla società che gestisce il servizio mensa di avviare immediatamente le attività necessarie per rendere operativo il punto cottura all’interno del presidio ospedaliero.

Dopo mesi di gestione in regime emergenziale, con i pasti destinati ai pazienti preparati e trasportati dall’esterno, l’Azienda sanitaria provinciale punta ora a riportare il servizio alla piena normalità. Secondo quanto emerge dalla comunicazione inviata alla ditta, l’Asp ritiene che i locali siano ormai pronti sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità e che siano stati completati anche gli ultimi interventi di manutenzione necessari per consentire la ripresa dell’attività.

 

La posizione dell’Azienda sanitaria appare chiara: occorre superare definitivamente una situazione provvisoria che si trascina da mesi e che ha comportato costi aggiuntivi per l’amministrazione pubblica.

Nel frattempo, proprio per garantire la continuità assistenziale e scongiurare interruzioni del servizio ai pazienti ricoverati, l’Asp aveva scelto di mantenere un approccio prudente, assicurando il servizio attraverso pasti veicolati dall’esterno e riconoscendo alla società anche somme aggiuntive per evitare contenziosi e garantire la prosecuzione delle attività.

Adesso, però, l’Azienda sanitaria intende chiudere la fase transitoria. Nella nota inviata alla ditta viene infatti sollecitato l’avvio immediato delle operazioni di allocazione delle attrezzature e di sanificazione dei locali, passaggi ritenuti indispensabili per la riapertura della cucina interna.

L’Asp avrebbe inoltre fissato un termine preciso entro cui procedere.

In assenza dell’attivazione del punto cottura entro la fine del mese, non verrebbero più riconosciuti i costi straordinari sostenuti finora per la fornitura dei pasti dall’esterno. Una scelta che l’Azienda considera necessaria per riportare il servizio entro i parametri previsti dal contratto e contenere ulteriori aggravi economici.

L’obiettivo dichiarato resta quello di garantire un servizio mensa efficiente direttamente all’interno dell’ospedale castelvetranese, migliorando l’organizzazione e ottimizzando le risorse disponibili.



Sanità | 2026-05-08 08:52:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/quattro-ore-per-un-ictus-la-rabbia-di-un-cittadino-250.jpg

Quattro ore per un ictus, la rabbia di un cittadino

Gentile Redazione di Tp24vi ringrazio per avermi concesso questo spazio. Scrivo questa lettera spinto da uno spirito di civismo che non ritengo assolutamente speciale ma, al contrario, di ordinaria amministrazione, credendo ancora nella...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana