Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Nera
09/05/2026 23:21:00

Palermo, uomo ucciso con 5 colpi di pistola in testa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/palermo-uomo-ucciso-con-5-colpi-di-pistola-in-testa-450.jpg

Agguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart.


 

L’omicidio è avvenuto in via Paladini, nel quartiere Cep, davanti ai locali della quinta circoscrizione e a poca distanza dal murales dedicato a Totò Schillaci. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno cinque colpi, alcuni al volto e alla testa.


 

A lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per Barrile non c’era più nulla da fare.


 

La zona è stata transennata dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare chi ha sparato. Saranno acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.


 

Barrile aveva precedenti. Nel 2014 era finito agli arresti domiciliari per una rapina violenta compiuta con un complice ai danni di un uomo, aggredito per rubargli un borsello e una catena d’oro. Due anni dopo era stato nuovamente arrestato perché accusato di spacciare droga mentre si trovava ai domiciliari.


 

Gli investigatori stanno cercando di capire se il delitto sia maturato negli ambienti della criminalità locale o se dietro l’agguato ci siano altri motivi.


 



Nera | 2026-04-27 07:41:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/ucciso-a-coltellate-e-avvolto-da-sacchi-e-lenzuola-250.jpg

Ucciso a coltellate e avvolto da sacchi e lenzuola

Macabra scoperta nella tarda mattinata a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, dove un cadavere è stato rinvenuto in aperta campagna, nelle vicinanze della Strada Provinciale 81. A fare la scoperta è stato un passante che,...

Nera | 2026-05-09 23:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/1778361962-0-palermo-uomo-ucciso-con-5-colpi-di-pistola-in-testa.jpg

Palermo, uomo ucciso con 5 colpi di pistola in testa

Agguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart. L’omicidio è avvenuto in via Paladini, nel quartiere Cep,...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana