Palermo, uomo ucciso con 5 colpi di pistola in testa

09/05/2026 23:21:00

Agguato mortale a Palermo. Un uomo di 34 anni, Placido Barrile, è stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart.





L’omicidio è avvenuto in via Paladini, nel quartiere Cep, davanti ai locali della quinta circoscrizione e a poca distanza dal murales dedicato a Totò Schillaci. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da almeno cinque colpi, alcuni al volto e alla testa.





A lanciare l’allarme sarebbe stato il fratello. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per Barrile non c’era più nulla da fare.





La zona è stata transennata dai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato e individuare chi ha sparato. Saranno acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.





Barrile aveva precedenti. Nel 2014 era finito agli arresti domiciliari per una rapina violenta compiuta con un complice ai danni di un uomo, aggredito per rubargli un borsello e una catena d’oro. Due anni dopo era stato nuovamente arrestato perché accusato di spacciare droga mentre si trovava ai domiciliari.





Gli investigatori stanno cercando di capire se il delitto sia maturato negli ambienti della criminalità locale o se dietro l’agguato ci siano altri motivi.







