Apicoltura, pubblicate le graduatorie definitive del bando da 1,3 milioni di euro      

La Regione Siciliana ha pubblicato le graduatorie definitive del bando dedicato all’apicoltura per la campagna 2025-2026, con una dotazione finanziaria superiore a 1,3 milioni di euro destinata a sostenere la produzione e la commercializzazione del miele.
I fondi provengono dall’Unione Europea attraverso il Feaga e dal Ministero dell’Agricoltura e serviranno a finanziare interventi per: migliorare la produzione del miele;
- rafforzare la commercializzazione; contrastare parassiti e malattie delle api; sostenere il ripopolamento del patrimonio apistico.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, ha definito il provvedimento «un sostegno concreto per il comparto», sottolineando l’importanza economica del settore apistico siciliano. Le graduatorie ufficiali sono disponibili sul portale della Regione Siciliana – Dipartimento Agricoltura.