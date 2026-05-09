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» Dai Comuni
09/05/2026 16:00:00

Mazara, oltre 8 milioni dal PN Metro Plus: al via progetti per giovani, lavoro e inclusione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/mazara-oltre-8-milioni-dal-pn-metro-plus-al-via-progetti-per-giovani-lavoro-e-inclusione-450.jpg

A Mazara del Vallo prende ufficialmente il via la fase operativa degli interventi finanziati dal Programma Nazionale “Città Metropolitane e Città Medie Sud 2021-2027”, per un ammontare complessivo di oltre 8,3 milioni di euro.

L’incontro si è svolto al Civic Center con la partecipazione di amministrazione comunale, enti del Terzo Settore e stakeholder territoriali, nell’ambito della Priorità 5 e 6 del programma. Le risorse provengono per circa 6,1 milioni dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e per oltre 2,2 milioni dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Tra i progetti principali figurano “StartJob Mazara”, dedicato all’orientamento al lavoro per soggetti fragili; “Giovani protagonisti”, hub per adolescenti e giovani adulti contro il disagio giovanile; “Autoimpiego inclusivo”, per la nascita di imprese legate al patrimonio culturale; e “Lavoro per includere”, volto alla formazione nei settori turistico e socio-culturale.

Previsti anche interventi su povertà educativa, disabilità e inclusione sociale, con centri educativi, hub culturali e percorsi di manualità creativa e teatro sociale. Tutti i progetti saranno realizzati attraverso co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore.

                                                                                                                            

 

 

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Festa della Mamma, “Azalea della Ricerca” 

Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, torna anche a Mazara del Vallo l’iniziativa “Azalea della Ricerca”, promossa dalla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro i tumori femminili.

Dalle 8 alle 13 in piazza Mokarta saranno presenti volontarie e volontari coordinati dalla professoressa Paola Scontrino. Con un contributo minimo di 18 euro sarà possibile ricevere un’azalea e sostenere concretamente la ricerca scientifica.

L’iniziativa si inserisce nella campagna nazionale AIRC e rappresenta un momento di sensibilizzazione e partecipazione della cittadinanza su un tema di grande rilevanza sociale e sanitaria.

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Festa della Mamma: selfie di famiglia in piazza Mokarta

Sempre in occasione della Festa della Mamma, a Mazara del Vallo il Comune ha organizzato un’iniziativa dedicata alle famiglie dal titolo “Un selfie per la mamma”.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, in piazza Mokarta, sarà installata una struttura scenografica tra la terrazza Alhambra e la scalinata per incorniciare fotografie e selfie di famiglia.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Decoro Urbano e Verde con la collaborazione di diversi soggetti locali, vuole valorizzare i momenti di condivisione familiare. Per chi non ha più la propria mamma, sarà possibile dedicare un ricordo simbolico.

Un gesto semplice ma pensato per celebrare la ricorrenza nel cuore della città, trasformando la piazza in uno spazio di memoria e affetto.

 

 

 

 

 



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