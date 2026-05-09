Giornata Mondiale della Croce Rossa: le celebrazioni ad Alcamo e Trapani

09/05/2026 11:00:00

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, ad Alcamo è stata consegnata ed esposta la bandiera della Croce Rossa Italiana sulla facciata del Palazzo di Città.

A consegnare il vessillo al sindaco Domenico Surdi sono stati i componenti del Comitato di Alcamo della Croce Rossa, Giuseppe Cavarretta e Marco Milazzo. Un gesto simbolico che rinnova il legame tra le istituzioni cittadine e il mondo del volontariato.

“Da anni abbiamo intrapreso un rapporto di collaborazione proficuo con la Croce Rossa Italiana – ha dichiarato il primo cittadino – concretizzato, ad esempio, nel Centro Asia, nel servizio di accoglienza e accompagnamento in spiaggia e assistenza alla balneazione per le persone con disabilità motorie, fornito di presidi per la mobilità”.

Il sindaco ha ricordato anche il progetto “Spiagge Sicure Alcamo Marina”, nato attraverso un percorso di coprogettazione con il Terzo Settore e con la Croce Rossa Italiana, oltre alla collaborazione sperimentata durante l’emergenza idrica.

“Un rapporto – ha aggiunto Surdi – che avvicina il ruolo dei volontari alla cittadinanza”. L’8 maggio si celebra in tutto il mondo la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. La ricorrenza è dedicata all’impegno dei volontari che ogni giorno operano nel soccorso e nell’assistenza alle comunità. L’esposizione della bandiera rappresenta un segno di riconoscimento per il contributo della Croce Rossa al benessere sociale e alla coesione della comunità alcamese.

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Trapani, la Croce Rossa consegna la bandiera al Prefetto per la Giornata Mondiale

Per la Giornata Mondiale della Croce Rossa, celebrata l’8 maggio, questa mattina una delegazione di volontari della Croce Rossa Italiana – sezione di Trapani – ha consegnato al prefetto Daniela Lupo la bandiera della Cri. Il vessillo sarà esposto nell’atrio del Palazzo della Prefettura in occasione dell’anniversario della fondazione della Croce Rossa Italiana e della ricorrenza mondiale dedicata al movimento umanitario.

L’iniziativa vuole sottolineare il valore dell’impegno quotidiano dei volontari impegnati nelle attività di soccorso, assistenza e supporto alla popolazione, oltre a rafforzare il rapporto tra istituzioni e mondo del volontariato.

La Giornata Mondiale della Croce Rossa viene celebrata ogni anno l’8 maggio, data della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.



