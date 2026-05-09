Ad Alcamo torna l'Azalea della Ricerca Airc per la festa della Mamma

09/05/2026 07:00:00

Anche ad Alcamo torna l’appuntamento con l’Azalea della Ricerca della Fondazione AIRC. Domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, Piazza Ciullo si colorerà con il fiore simbolo della ricerca scientifica contro i tumori femminili.

L’iniziativa, presente contemporaneamente in migliaia di piazze italiane, ha l’obiettivo di sostenere il lavoro dei ricercatori impegnati nello sviluppo di diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per le malattie oncologiche che colpiscono le donne.

Ad Alcamo, i volontari saranno presenti domenica mattina in Piazza Ciullo per distribuire le azalee da regalare alle mamme. Il ricavato della raccolta fondi sarà destinato a progetti di prevenzione, ricerca, diagnosi e cura dei tumori femminili.

Dal 1984, anno della prima edizione, l’Azalea della Ricerca rappresenta uno dei momenti più partecipati della solidarietà italiana. Un successo reso possibile dalla generosità dei cittadini e dall’impegno dei volontari che ogni anno consentono una diffusione capillare dell’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

Insieme alla pianta, i volontari consegneranno anche un opuscolo informativo con consigli sulla prevenzione oncologica, indicazioni sui percorsi di cura e alcune ricette dedicate a uno stile di vita sano.

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Alcamo.



