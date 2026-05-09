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Cultura
09/05/2026 17:02:00

Il corto “Ninò” premiato al Giffoni School Experience 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/1778338738-0-il-corto-nino-premiato-al-giffoni-school-experience-2026.jpg

Il cortometraggio “Ninò”, diretto da Michele Li Volsi e scritto da Claudia Gallo, ha ricevuto un importante riconoscimento al Giffoni School Experience 5 – 2026, iniziativa realizzata in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Istruzione.

 

Il corto è risultato vincitore della sezione “Your Experience +11”, dedicata alla scuola secondaria di primo grado, ed è stato indicato come miglior corto scolastico 2026 nella categoria.

“Ninò” affronta i temi del bullismo, del cyberbullismo, della disabilità e dell’inclusione. Il protagonista è Nino, un ragazzo di dodici anni che si prende cura del fratello minore Marco, affetto da sindrome di Down e disturbo dello spettro autistico. A scuola Nino subisce atti di bullismo, fino a quando un episodio rivelato dall’insegnante cambia il corso della vicenda.

 

Le riprese sono state realizzate anche a Marsala, all’Istituto comprensivo “Mario Nuccio”, e a Erice. Il corto è prodotto da Ciak Italy Cinematografica, con coproduzione di Elisabetta Baviera. Le musiche sono di Francesco Persano, la fotografia di Filippo Arlotta, la post-produzione di Faeria.

Nel cast figurano, tra gli altri, Totò Cascio, Orio Scaduto, Riccardo Mezzapelle, Katia Gargano, Chloe Maggio, Alessandro Renda, Francesco Pipitone, Alessandro Pipitone, Flavio Urso e Pietro D’Agostino.

 

Soddisfazione è stata espressa dal regista Michele Li Volsi, che ha ringraziato l’organizzazione del Giffoni e la giuria composta da migliaia di ragazzi per aver colto il valore educativo del progetto.

Un riconoscimento che premia un lavoro pensato per parlare ai più giovani con un messaggio chiaro: contro il bullismo, anche una parola o un gesto possono fare la differenza.



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