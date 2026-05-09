Palermo, 16enne uccide il vicino di casa e si costituisce

09/05/2026 10:16:00

Un ragazzo di 16 anni ha ucciso un uomo di 68 anni a Palermo e poi si è presentato in questura per costituirsi. Il delitto è avvenuto nella notte al Villaggio Santa Rosalia, nell’abitazione della vittima, in via Buonpensiero.

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe colpito l’uomo alla testa con un oggetto contundente. Quando gli agenti sono arrivati nell’appartamento, hanno trovato il 51enne morto con una grave ferita al cranio.

Il ragazzo, presentandosi alla polizia, avrebbe raccontato di aver reagito a un tentativo di approccio sessuale da parte dell’uomo, che conosceva ed era suo vicino di casa. La versione è ora al vaglio degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile e la polizia scientifica per i rilievi. L’indagine è coordinata dalla Procura per i minorenni di Palermo. Restano da chiarire l’esatta dinamica del delitto, il tipo di oggetto utilizzato e i rapporti tra il giovane e la vittima.



