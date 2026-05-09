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Cronaca
09/05/2026 11:14:00

Furti di energia elettrica nel Trapanese: 15 arresti e 24 denunce dall’inizio dell’anno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/furti-di-energia-elettrica-nel-trapanese-15-arresti-e-24-denunce-dall-inizio-dell-anno-450.jpg

Proseguono in provincia di Trapani i controlli contro i furti di energia elettrica. Dall’inizio dell’anno i Carabinieri del Comando provinciale, insieme al personale specializzato delle società fornitrici, hanno eseguito 15 arresti e denunciato 24 persone.

 

Le verifiche hanno interessato diversi comuni del territorio provinciale e hanno permesso di individuare manomissioni degli impianti elettrici e allacci abusivi alla rete pubblica. In molti casi l’energia veniva prelevata illegalmente per alimentare abitazioni private o attività commerciali.

 

Oltre al danno economico, i Carabinieri sottolineano anche il rischio per la sicurezza pubblica. Gli allacci abusivi, spesso realizzati in modo improvvisato e senza alcuna protezione, possono infatti provocare cortocircuiti, incendi o situazioni di pericolo per residenti e passanti.

 

L’attività di controllo continuerà anche nelle prossime settimane.



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