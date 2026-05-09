9 Maggio: laburisti giù, Trump ringrazia ... se stesso, Leone a Napoli

09/05/2026 07:50:00

E' il 9 Maggio, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Le elezioni locali in Gran Bretagna si sono trasformate in un bagno di sangue per i laburisti. Il Referm party di Nigel Farage ha fatto incetta di seggi, più di 1.250, attestandosi come il partito più votato

• Rubio a Roma non ha trovato l’accordo con Meloni. La premier gli ha detto che la guerra ha un costo insostenibile per l’Italia

• A Wall Street è scoppiato un #MeToo al contrario. Un ex banchiere uomo di Jp Morgan a New York ha accusato la sua ex capa donna di averlo vessato, drogato e costretto a rapporti sessuali. Ora chiede 20 milioni di dollari di risarcimento

• Trump ha fatto affiggere striscioni in cui ringrazia sé stesso, sta cercando di far dipingere di bianco un palazzo vicino alla Casa Bianca e ha ordinato di desecretare documenti sugli ufo

• Leone XIV è stato in visita a Pompei e a Napoli

• Su Garlasco tutti attendono le prossime mosse. Entro 20 giorni i legali di Sempio dovranno depositare una memoria difensiva. Questa mattina, intanto, tutti i giornali riportano il brogliaccio di un secondo soliloquio di Sempio

• La famiglia Poggi attacca la procura di Pavia, esprime sconcerto per il fatto che «anche i familiari della vittima» sono stati intercettati, ribadisce di «non credere in alcun modo al coinvolgimento di Sempio» e dice che «le attività di indagine sono state condizionate da contesti poco trasparenti e impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici»

• La Corte d’appello di Roma ha assolto Raul Esteban Calderon dall’accusa di aver ucciso, nel 2019, l’ex capo degli ultras laziali Fabrizio Piscitelli detto Diabolik. Calderon era stato condannato in primo grado come esecutore del delitto, ma secondo i giudici non ci sono abbastanza prove

• L’imprenditore abruzzese Carlo Toto ha comprato il 25 per cento della società proprietaria della Stampa di Torino (comunque il 51 per cento rimane nelle mani di Alberto Leonardis, che ha comprato il giornale dagli Agnelli)

• Rocco Basilico, uno degli otto eredi Del Vecchio, non vuole che il fratellastro Leonardo Maria prenda il controllo della Delfin: ha deciso di portarlo in tribunale

• Iliad ha pubblicato un nuovo spot pubblicitario la cui protagonista è la modella e attrice australiana Megan Gale, e Fastweb+Vodafone ha inviato una diffida a Iliad per obbligarla a interrompere la trasmissione dello spot

• Alla Biennale di Venezia venti Paesi hanno chiuso i loro padiglioni in protesta contro la presenza di Israele. Duemila pro-Pal hanno sfilato per la città: inevitabili gli scontri con la polizia quando i manifestanti hanno cercato di avvicinarsi all’Arsenale

• Luca Zaia avrebbe avuto un incontro riservato con Marina Berlusconi all’insaputa di Matteo Salvini

• Giuli e Salvini sono ai ferri corti: si mandano frecciatine indirettamente, sui giornali, e direttamente, su WhatsApp. Meloni è su tutte le furie per questo scontro, inedito e ormai pubblico

• In Veneto una ragazza di vent’anni è finita in cura al Serd perché dipendente dalla Ai

• Al Porto antico di Genova tre alpini hanno salvato la vita a un uomo colto da infarto

• Il Torino ha battuto 2 a 1 il Sassuolo

• Agli Internazionali di tennis di Roma, Djokovic è stato eliminato: oggi alle 19 debutta Sinner con l’austriaco Ofner

• Charles Leclerc si è regalato il suo terzo yacht marchiato Riva, è un 102’ Corsaro Super da 30 metri. Gli è costato 18 milioni di euro

• Parla francese la prima tappa del Giro d’Italia. Paul Magnier fa sua la frazione inaugurale dell’edizione 109 e conquista così la prima Maglia Rosa

• Sono morti lo studioso del Rinascimento Detlef Heikamp (97 anni), la tigre Tila (15), il fotografo Jack Thornell (86)





Titoli

Corriere della sera: Italia-Usa, prove di disgelo

la Repubblica: Meloni-Usa, resta il gelo

La Stampa: Gelo Meloni-Rubio / L’America è lontana

Il Messaggero: Meloni: dialogo franco tra alleati

Il Giornale: «Bella stron…» / Chiara e le carte / contro Sempio

Avvenire: «Basta guerre»

Qn: Garlasco, le parole di Sempio: / «Sono andato e c’era sangue»

Il Fatto: Le guerre uccidono i governi / europei e gonfiano le destre

Libero: Tutte le frasi choc di Sempio

La Verità: Viaggio nella testa di Sempio

Il Mattino: «Voi siete amore»

il manifesto: Lo Stato dell’arte

il Quotidiano del Sud: La tregua di Trump / sulla parata di Mosca / tra paure e minacce

Domani: Iran e basi, gelo fra Italia e Usa / Meloni non fa più l’americana



