"Marsala si illumina": questa sera la città accende le cupole del centro storico

09/05/2026 12:00:00

Marsala torna a raccontarsi attraverso la luce. Sabato 9 maggio, alle ore 20:30, è in programma l’evento “Marsala si illumina”, un’iniziativa simbolica e scenografica dedicata alla riaccensione delle cupole del centro storico.

L’appuntamento si svolgerà tra Piazza Mameli (Piazza della Repubblica) e via C. Scurti e punta a coinvolgere cittadini e visitatori in un momento collettivo di forte impatto visivo ed emotivo.

Per anni, alcune delle chiese storiche del centro sono rimaste prive di illuminazione. Oggi tornano a brillare, non solo grazie a un intervento tecnico, ma come segnale culturale e identitario: un modo per restituire visibilità alla storia e al patrimonio architettonico della città.

Il momento clou della serata sarà la riaccensione progressiva delle tre cupole, accompagnata da musica e da una sospensione simbolica tra buio e luce, pensata per valorizzare l’effetto scenico e il significato dell’iniziativa.

L’evento nasce da una visione condivisa e da un’idea sviluppata da Sara Toldo, con l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro: le città non si illuminano da sole, ma quando qualcuno sceglie di crederci e investire nella loro bellezza. “Marsala si illumina” vuole essere quindi più di un evento: un gesto collettivo, una dichiarazione d’intenti e un invito a riscoprire il centro storico attraverso uno sguardo nuovo.



