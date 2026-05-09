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Cittadinanza
09/05/2026 09:00:00

Giovani, servizi e sviluppo: parte il "Manifesto per la Restanza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/giovani-servizi-e-sviluppo-parte-il-manifesto-per-la-restanza-450.jpg

A Palermo prende forma una nuova alleanza per contrastare lo spopolamento della Sicilia e creare opportunità concrete per i giovani. Nella sede di ANCI Sicilia si è svolto il primo incontro del “Manifesto per la Restanza – Alleanza per i giovani e per il futuro della Sicilia”, un progetto che punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, università, associazioni e parti sociali.

L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: affrontare il fenomeno dell’emigrazione giovanile attraverso un percorso condiviso che metta al centro lavoro, servizi e qualità della vita nei territori siciliani.

 

Un percorso “lungo e complesso”

 

Durante l’incontro, che si è tenuto sia in presenza sia in videoconferenza, è stato sottolineato come il lavoro avviato richieda continuità e collaborazione tra soggetti diversi. Il confronto si è concentrato soprattutto sugli aspetti organizzativi e sul metodo da adottare per costruire proposte operative.

Nel documento viene evidenziata “la consapevolezza che quello avviato è un percorso lungo e complesso, che richiede continuità, collaborazione tra soggetti diversi e capacità di costruire proposte concrete e condivise”.

 

Sempre più adesioni al Manifesto

 

Il progetto continua intanto ad allargarsi. Alle realtà che avevano già aderito – tra cui le Università di Palermo e Catania, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e realtà del terzo settore – si sono aggiunti anche Cisl Sicilia, Forum Terzo Settore, Legacoop Sicilia e CeSVoP.

Un segnale che conferma la crescente attenzione attorno al tema della “restanza”, intesa come possibilità concreta per i giovani di scegliere di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in Sicilia.

 



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