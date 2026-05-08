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Economia

» Trasporti
08/05/2026 12:03:00

Voli, l’Ue avverte le compagnie: "niente rincari sui biglietti per il caro carburante"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/voli-l-ue-avverte-le-compagnie-niente-rincari-sui-biglietti-per-il-caro-carburante-450.jpg

Nessun aumento sui biglietti aerei già comprati, anche se il costo del carburante dovesse salire. È il richiamo che la Commissione europea inserirà nelle nuove linee guida sul trasporto aereo, attese domani, nel pieno della crisi energetica legata alla guerra in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz.

 

Il pacchetto non prevede deroghe speciali per le compagnie, ma indicazioni su come applicare le regole già esistenti, soprattutto in caso di difficoltà nell’approvvigionamento di jet fuel. Al momento, secondo gli esperti Ue, non ci sono carenze di carburante, ma il rischio resta se il blocco dello Stretto dovesse proseguire.

 

Da Hormuz passa una quota rilevante delle importazioni europee di diesel e carburante per aerei: circa il 40%, pari al 15-20% dei consumi del settore aereo nell’Unione.

Bruxelles chiarirà anche un altro punto: il semplice aumento dei prezzi del carburante non basta a giustificare la mancata compensazione ai passeggeri in caso di volo cancellato. L’unica circostanza straordinaria che può esonerare le compagnie dall’indennizzo è una reale carenza di carburante.

La Commissione sospetta infatti che alcune compagnie stiano aumentando i prezzi o cancellando tratte non per mancanza di jet fuel, ma per l’aumento dei costi.

Resteranno inoltre invariati gli obblighi sugli slot aeroportuali, cioè le fasce orarie assegnate per decolli e atterraggi.

 

Tra le indicazioni tecniche, l’Ue chiarirà anche che le compagnie europee potranno utilizzare in sicurezza il carburante di tipo A, molto diffuso negli Stati Uniti ma meno usato in Europa. Questo potrebbe favorire maggiori acquisti dagli Usa e ridurre, almeno in parte, la dipendenza dalle forniture del Golfo. Una soluzione utile, ma non definitiva: anche sul mercato americano, infatti, le tensioni sui prezzi si fanno già sentire.



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