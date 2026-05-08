Monte Bonifato Revival, domenica la rievocazione della storica gara in salita

08/05/2026 16:30:00

Torna domenica 10 maggio ad Alcamo la "Monte Bonifato Revival", la rievocazione della gara di velocità in salita che si è corsa fino al 1984 lungo la strada che sale verso il monte. L'evento, giunto alla settima edizione, è organizzato dall'Associazione Club Auto e Moto D'Epoca "F. Sartarelli" con il patrocinio del Comune.

Come funziona

Non è una gara. La manifestazione è un concorso di eleganza dinamico: tre sfilate a percorso chiuso, senza rilevamento dei tempi, con le vetture che partiranno distanziate di 30 secondi l'una dall'altra. A fine giornata una giuria nominata dal direttivo del club assegnerà premi per la bellezza e la qualità del restauro, indipendentemente dalle prestazioni.

Il percorso

La mattina di domenica le auto d'epoca si muoveranno in corteo da Piazza della Repubblica attraversando via Mazzini, Piazza Ciullo, Corso VI Aprile, Piazza Renda Pittore, Viale Italia, Viale Europa e via Santissimo Salvatore fino a imboccare la via per il Monte Bonifato (oggi via Ludovico Corrao).

Chiusura al traffico

Per consentire le tre sfilate rievocative è prevista la chiusura al traffico e il divieto di sosta con rimozione lungo via Monte Bonifato, per circa 3,2 km dal parcheggio della Riserva Bosco d'Alcamo a scendere.



