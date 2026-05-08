Reinserimento sociale: accordo tra Ufficio Esecuzione Penale e il Parco Lilibeo di Marsala

08/05/2026 08:59:00

Il Parco Archeologico Lilibeo di Marsala apre le porte ai percorsi di reinserimento sociale. Mercoledì 6 maggio è stato firmato l’accordo tra l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Trapani e il Parco archeologico per avviare attività di inclusione e volontariato rivolte a persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

A sottoscrivere i protocolli sono stati il direttore del Parco Lilibeo, Anna Vincenza Occhipinti, e il direttore dell’Ulepe di Trapani, Rosanna Provenzano.

Attività utili alla collettività

L’intesa prevede percorsi di volontariato a valenza riparativa e attività a favore della collettività, con l’obiettivo di coinvolgere persone in esecuzione penale esterna nella tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Il progetto punta a rafforzare la cosiddetta “giustizia di comunità”, creando occasioni concrete di responsabilizzazione e reinserimento sociale attraverso lavori e attività utili al territorio.

“La cultura come strumento di rinascita”

Per Anna Vincenza Occhipinti il museo deve avere anche una funzione sociale.

“Il Parco Archeologico Lilibeo non è solo un luogo di conservazione, ma un centro vivo di aggregazione e crescita sociale”, ha dichiarato. “Aprire il patrimonio culturale a chi sta compiendo un percorso di riscatto significa trasformare la cura della bellezza in uno strumento di rinascita”.

“Un tassello importante per la giustizia di comunità”

Sulla stessa linea Rosanna Provenzano, direttore dell’Ulepe di Trapani.

“Questo accordo rappresenta un tassello essenziale per la giustizia di comunità”, ha spiegato. “Grazie alla collaborazione con il Parco Lilibeo possiamo offrire opportunità reali di riparazione del danno e favorire il reinserimento sociale”.

Il valore sociale dei luoghi della cultura

L’iniziativa punta anche a valorizzare il ruolo dei siti culturali come spazi di inclusione sociale. La partecipazione ad attività legate alla cura del patrimonio storico e artistico può infatti diventare occasione di crescita personale, acquisizione di competenze e recupero del senso di appartenenza alla comunità.



