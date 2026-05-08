Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
08/05/2026 14:21:00

Legalità tra i banchi: i Carabinieri incontrano gli studenti della "Bassi Catalano"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/legalita-tra-i-banchi-i-carabinieri-incontrano-gli-studenti-della-bassi-catalano-450.jpg

Non soltanto lezioni in aula, ma un vero percorso educativo dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione. 

È questo il senso delle due giornate promosse all’istituto “Bassi Catalano”, dove gli studenti delle classi seconde hanno partecipato al progetto “Cultura della Legalità”, realizzato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani.

 

Un’iniziativa che conferma quanto il tema della sicurezza, dentro e fuori la scuola, sia ormai parte integrante della formazione delle nuove generazioni. Bullismo, cyberbullismo, rischi della rete, dipendenze e violenza tra i giovani: argomenti complessi affrontati con un linguaggio vicino agli adolescenti e con un approccio concreto, capace di coinvolgere gli studenti oltre la tradizionale lezione frontale.

 

Gli incontri, svolti il 6 e 7 maggio nella sede centrale dell’istituto, hanno alternato momenti di confronto teorico ad attività pratiche con l’utilizzo di dispositivi digitali, trasformando la riflessione sulla legalità in esperienza diretta. Un metodo che ha favorito partecipazione e dialogo, stimolando nei ragazzi domande, curiosità e senso critico.

Particolarmente significativa la presenza dell’unità cinofila specializzata con il cane anti-armi, momento che ha attirato l’attenzione degli studenti e offerto l’occasione per affrontare il tema della prevenzione della violenza a scuola. 

Perhé la sicurezza non può essere affidata esclusivamente al controllo o alla repressione, ma deve nascere soprattutto dalla cultura del rispetto e dalla responsabilità individuale.

 

Soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Ornella Cottone, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa e la capacità dei militari di comunicare efficacemente con i più giovani, affrontando temi delicati con competenza e sensibilità.

 

Anche i rappresentanti dell’Arma hanno evidenziato l’importanza del dialogo con il mondo della scuola, ribadendo come la presenza dei Carabinieri tra i banchi rappresenti non soltanto un presidio di legalità, ma anche un investimento educativo sul futuro dei ragazzi.

 

In un tempo in cui disagio giovanile, violenza e isolamento digitale occupano sempre più spazio nel dibattito pubblico, iniziative come questa mostrano il volto più vicino delle istituzioni: quello che sceglie l’ascolto, la prevenzione e la costruzione di una coscienza civica condivisa.

 



Sociale | 2026-05-07 14:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/mcdonald-s-dona-170-pasti-a-settimana-nel-trapanese-250.jpg

McDonald’s dona 170 pasti a settimana nel Trapanese

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Trapani, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Sicilia OdV donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana