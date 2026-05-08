Azalea per la Ricerca contro il cancro: domenica in Piazza Loggia a Marsala

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026, in piazza della Repubblica a Marsala ( Loggia), la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS promuove la manifestazione nazionale “Azalea della Ricerca 2026” a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.
La Fondazione AIRC, iscritta dal febbraio 2022 al RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore, sostiene attraverso la raccolta fondi il progresso della ricerca oncologica.
In tutta Italia migliaia di volontari distribuiranno piantine di azalea a fronte di un contributo destinato alla Fondazione AIRC.