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Cultura

» Sociale
08/05/2026 12:33:00

Azalea per la Ricerca contro il cancro: domenica in Piazza Loggia a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/azalea-per-la-ricerca-contro-il-cancro-domenica-in-piazza-loggia-a-marsala-450.jpg

In occasione della Festa della Mamma, domenica 10 maggio 2026,  in piazza della Repubblica a Marsala ( Loggia), la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS promuove la manifestazione nazionale “Azalea della Ricerca 2026” a sostegno della ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

 

La Fondazione AIRC, iscritta dal febbraio 2022 al RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore, sostiene attraverso la raccolta fondi il progresso della ricerca oncologica.

In tutta Italia migliaia di volontari distribuiranno piantine di azalea a fronte di un contributo destinato alla Fondazione AIRC.

 

 



Sociale | 2026-05-07 14:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-05-2026/mcdonald-s-dona-170-pasti-a-settimana-nel-trapanese-250.jpg

McDonald’s dona 170 pasti a settimana nel Trapanese

La sesta edizione di Sempre aperti a donare arriva in provincia di Trapani, dove McDonald’s, Casa Ronald McDonald Italia ETS e Banco Alimentare della Sicilia OdV donano insieme oltre che un pasto, anche un momento di conforto e un...

Native | 25/04/2026
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Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







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È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
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Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
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Studio Vira per l'agricoltura siciliana