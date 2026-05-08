Marsala: sabato al Liceo Scientifico il vincitore della borsa di studio "Sollima IDEA"

08/05/2026 15:42:00

La terza edizione della borsa di studio Sollima IDEA giunge al termine: sabato 9 maggio la proclamazione del vincitore

È giunta alle battute finali la terza edizione della borsa di studio Sollima IDEA La parola chiave scelta per quest’anno, “Reazione”, ha ispirato numerosi studenti e studentesse del Liceo Scientifico “P. Ruggeri”, protagonisti di un intenso percorso di ricerca e progettazione interdisciplinare. La borsa di studio è nata in memoria dell'astro fisico marsalese Antonio Sollima, prematuramente scomparso nel 2023

I partecipanti hanno dato vita a progetti originali e innovativi: REACTION di Alice Agate, REACT di Lorenzo Gallatà e Marco Bottone, PHYTOGUARD di Ettore Marullo, REAZIONE ASSENTE di Serena Sammartano, HERMES di Valeria Lupo, Valerio Caputo e Claudio Sparta, SPIRAL di Giada D’Ascari e GESTISCO di Stefano Angelo Parrinello.

Dopo oltre cinque mesi di lavoro, incontri e confronto costante tra studenti e tutor, il percorso entra ora nella sua fase conclusiva.

Sabato 9 maggio, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Liceo Ruggeri, saranno presentati i tre progetti finalisti — SPIRAL, PHYTOGUARD e HERMES (in ordine casuale) — saliti sul podio della competizione. Al termine delle presentazioni verrà resa nota la classifica completa di tutti i progetti partecipanti e sarà proclamato il vincitore della borsa di studio.



