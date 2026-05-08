Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
08/05/2026 15:42:00

Marsala: sabato al Liceo Scientifico il vincitore della borsa di studio "Sollima IDEA"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778248317-0-marsala-sabato-al-liceo-scientifico-il-vincitore-della-borsa-di-studio-sollima-idea.jpg

La terza edizione della borsa di studio Sollima IDEA giunge al termine: sabato 9 maggio la proclamazione del vincitore

È giunta alle battute finali la terza edizione della borsa di studio Sollima IDEA La parola chiave scelta per quest’anno, “Reazione”, ha ispirato numerosi studenti e studentesse del Liceo Scientifico “P. Ruggeri”, protagonisti di un intenso percorso di ricerca e progettazione interdisciplinare. La borsa di studio è nata in memoria dell'astro fisico marsalese Antonio Sollima, prematuramente scomparso nel 2023

 

I partecipanti hanno dato vita a progetti originali e innovativi: REACTION di Alice Agate, REACT di Lorenzo Gallatà e Marco Bottone, PHYTOGUARD di Ettore Marullo, REAZIONE ASSENTE di Serena Sammartano, HERMES di Valeria Lupo, Valerio Caputo e Claudio Sparta, SPIRAL di Giada D’Ascari e GESTISCO di Stefano Angelo Parrinello.

Dopo oltre cinque mesi di lavoro, incontri e confronto costante tra studenti e tutor, il percorso entra ora nella sua fase conclusiva.

 

Sabato 9 maggio, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Liceo Ruggeri, saranno presentati i tre progetti finalisti — SPIRAL, PHYTOGUARD e HERMES (in ordine casuale) — saliti sul podio della competizione. Al termine delle presentazioni verrà resa nota la classifica completa di tutti i progetti partecipanti e sarà proclamato il vincitore della borsa di studio.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana