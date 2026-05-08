Castelvetrano, laboratorio artistico al liceo scientifico per la Settimana dello Studente

08/05/2026 09:00:00

Durante la Settimana dello Studente al liceo scientifico di Castelvetrano si è svolto un laboratorio artistico dedicato alla pittura e alla rappresentazione del territorio.

A guidare l’attività è stata la maestra d’arte Susanna Caracci, che ha lavorato con gli studenti alla realizzazione di un’opera collettiva ispirata ai luoghi e all’identità del territorio.

L’esperienza ha coinvolto diversi ragazzi del liceo, impegnati per una settimana tra tecniche pittoriche, creatività e lavoro di gruppo.

Caracci ha ringraziato gli studenti per la partecipazione, in particolare Federico Traina, alunno e responsabile della Settimana dello Studente, e la vicepreside del liceo per la collaborazione e l’accoglienza.



