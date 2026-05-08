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Scuola
08/05/2026 09:00:00

Castelvetrano, laboratorio artistico al liceo scientifico per la Settimana dello Studente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/castelvetrano-laboratorio-artistico-al-liceo-scientifico-per-la-settimana-dello-studente-450.jpg

Durante la Settimana dello Studente al liceo scientifico di Castelvetrano si è svolto un laboratorio artistico dedicato alla pittura e alla rappresentazione del territorio.
A guidare l’attività è stata la maestra d’arte Susanna Caracci, che ha lavorato con gli studenti alla realizzazione di un’opera collettiva ispirata ai luoghi e all’identità del territorio.
L’esperienza ha coinvolto diversi ragazzi del liceo, impegnati per una settimana tra tecniche pittoriche, creatività e lavoro di gruppo.
Caracci ha ringraziato gli studenti per la partecipazione, in particolare Federico Traina, alunno e responsabile della Settimana dello Studente, e la vicepreside del liceo per la collaborazione e l’accoglienza.



Native | 25/04/2026
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