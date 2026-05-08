Meteo in Sicilia: fine settimana estivo, caldo e sabbia sahariana in cielo

08/05/2026 16:15:00

Il secondo fine settimana di maggio porterà sulla Sicilia condizioni dal clima quasi estivo, con temperature in aumento e cieli spesso offuscati dal pulviscolo sahariano. Tra sabato 9 e domenica 10 maggio, correnti meridionali favoriranno un sensibile rialzo termico, soprattutto nelle aree interne del settore orientale dell’Isola.

Sabato stabile ma con sabbia in quota

La giornata di sabato sarà caratterizzata dal transito di nuvolosità alta e sottile che renderà il cielo a tratti lattiginoso. A contribuire all’effetto opaco sarà anche la presenza di polvere desertica proveniente dal Nord Africa. Non sono previste precipitazioni significative e il tempo resterà in prevalenza stabile e asciutto su tutto il territorio regionale.

Temperature sopra la media

Le temperature si manterranno ben oltre i valori tipici del periodo. Lungo le coste si prevedono massime comprese tra 24 e 28 gradi, mentre nelle zone interne delle province di Catania e Siracusa si potranno sfiorare i 29-30 gradi nelle ore più calde. Le minime resteranno miti, con valori tra 14 e 18 gradi.

Scirocco e mari poco mossi

I venti soffieranno dai quadranti meridionali con intensità debole o moderata. Lo Scirocco sarà più presente sul Canale di Sicilia e lungo le coste occidentali e meridionali, dove potranno verificarsi raffiche localmente sostenute. I mari si presenteranno generalmente poco mossi, anche se il Canale di Sicilia tenderà a diventare localmente mosso nel corso della giornata.

Domenica qualche nube in più a ovest

Per domenica è atteso un lieve cambiamento soprattutto sulle province occidentali. Tra Trapanese, Palermitano e Agrigentino potranno formarsi annuvolamenti più consistenti durante la mattinata, accompagnati da deboli piovaschi isolati. Con il passare delle ore, tuttavia, torneranno ampie schiarite e il tempo si manterrà nuovamente stabile sulla maggior parte dell’Isola.

Persistono afa e pulviscolo sahariano

Anche domenica il pulviscolo desertico resterà presente nei cieli siciliani, contribuendo a rendere l’atmosfera più afosa soprattutto nelle aree interne. Le temperature subiranno una lieve diminuzione nei settori occidentali, pur restando su valori miti: massime tra 22 e 28 gradi, con locali punte superiori nelle zone centro-meridionali dell’entroterra. Le minime oscilleranno invece tra 15 e 19 gradi.

Venti in rinforzo dalla sera

Nel corso della domenica i venti tenderanno a disporsi da sud-ovest con intensità moderata, in progressivo rinforzo dalla serata soprattutto sui rilievi e nelle aree occidentali. Possibili raffiche tese sul Canale di Sicilia. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Tirreno occidentale e il Canale di Sicilia, mentre Ionio e basso Tirreno resteranno poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso in aumento nelle ore serali.



