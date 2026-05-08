Trapani: scontro tra auto e scooter, un uomo finisce in ospedale

08/05/2026 07:27:00

Scontro tra un’auto e uno scooter di grossa cilindrata nel tardo pomeriggio di ieri a Trapani, all’incrocio tra via Palmerio Abate e via Platamone.

L'auto stava uscendo da via Platamone quando avrebbe superato la linea dello stop. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, rimasto ferito nell’impatto. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale con codice arancione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.



