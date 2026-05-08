Marsala, brutto incidente tra due auto in via Istria. Ci sono feriti 

08/05/2026 19:05:00

Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 17:45 a Marsala, in via Istria, all’incrocio con viale Regione Siciliana. A scontrarsi una Renault Clio e una Fiat Tipo.

L’impatto è stato molto violento, come si vede dai danni riportati nella parte anteriore di entrambi i veicoli. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco per i soccorsi e per mettere in sicurezza l’area.

Alcune persone ferite sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, una donna sarebbe scoppiata in lacrime per le condizioni dei familiari coinvolti.

Gli agenti della Polizia Municipale stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dello scontro. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e i rilievi.



