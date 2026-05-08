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Cronaca

» Giudiziaria
08/05/2026 12:45:00

Liberty Lines: le motivazioni della sentenza confermano il corretto operato dei comandanti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-05-2026/1778237137-0-liberty-lines-le-motivazioni-della-sentenza-confermano-il-corretto-operato-dei-comandanti.jpg

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pubblicato le motivazioni della sentenza n. 41/2026 con cui, il 25 marzo scorso, erano stati assolti i comandanti di Liberty Lines dall’accusa relativa ad alcune corse annullate da e per Stromboli. La formula pronunciata dal giudice era stata “perché il fatto non sussiste”.

 

Secondo quanto emerge dalle motivazioni, il tribunale ha escluso la presenza di elementi idonei a sostenere una responsabilità penale. Le accuse, presentate nell’ottobre 2023 da alcuni residenti dell’isola, sarebbero risultate prive di riscontri oggettivi.

Il giudice ha inoltre ritenuto non dimostrata l’ipotesi secondo cui le cancellazioni delle corse fossero legate a motivazioni economiche o ad altre finalità diverse dalla sicurezza della navigazione.

 

Nelle motivazioni viene ribadito che la valutazione delle condizioni meteomarine e la decisione di effettuare o meno una traversata spettano esclusivamente al comandante dell’unità navale, responsabile della sicurezza dell’imbarcazione e dei passeggeri.

Il tribunale sottolinea anche che le scelte operative non possono essere giudicate sulla base di confronti successivi tra viaggi effettuati in condizioni differenti, in assenza di elementi oggettivi che dimostrino comportamenti irrazionali o irregolarità nelle annotazioni di bordo.

Le indagini, inoltre, non avrebbero evidenziato pressioni o condizionamenti da parte della compagnia nei confronti dei comandanti, confermando che le decisioni operative sarebbero state assunte caso per caso, in relazione alle effettive condizioni del mare.

 

Liberty Lines ha espresso soddisfazione per la decisione del tribunale, definendola un riconoscimento della professionalità e dell’autonomia decisionale dei propri comandanti. La compagnia ha inoltre ricordato il ruolo essenziale dei collegamenti marittimi per le comunità isolane e per i passeggeri che viaggiano per lavoro, studio, salute o turismo, sottolineando l’impegno a garantire la continuità del servizio compatibilmente con le condizioni di sicurezza.

Nel comunicato, Liberty Lines conferma infine l’intenzione di proseguire le attività di monitoraggio, informazione e assistenza ai passeggeri in caso di condizioni meteomarine avverse o variazioni nella programmazione delle corse.



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