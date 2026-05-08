Sammartino a Marsala: “Il porto si farà”. Ma l’agricoltura resta in secondo piano

08/05/2026 06:00:00

Mercoledì sera, a Marsala, è arrivato Luca Sammartino, assessore regionale della Lega. Eppure la città ha perso un’occasione importante.

Perché Marsala non è soltanto teatro di una campagna elettorale: è un territorio che vive di agricoltura, viticoltura, florovivaismo e che avrebbe bisogno di rilanciare anche la zootecnia. Settori oggi in sofferenza, compressi da crisi strutturali, cambiamenti climatici e difficoltà economiche, ma che meritano confronto, visione e prospettiva.

I cittadini, probabilmente, si aspettavano questo: parole concrete sul futuro dell’economia agricola del territorio. Va bene la presentazione della lista, va bene il rito della campagna elettorale, ma su temi così delicati sarebbe servita una dimensione più ampia. Se è vero, come ha sottolineato la commissaria provinciale Eleonora Lo Curto, che la forza della Lega sono i territori, allora lo spazio riservato a Sammartino non avrebbe dovuto limitarsi ad appena sette minuti. Sarebbe stato utile ascoltare il bilancio dei suoi anni da assessore regionale all’Agricoltura: gli interventi per affrontare l’emergenza siccità, la gestione dei fondi PAC, le misure per lo sviluppo rurale e per la competitività delle imprese agricole. Misure che, in realtà, ci sono state, ma che restano patrimonio quasi esclusivo degli addetti ai lavori e che raramente riescono a trasformarsi in un racconto politico comprensibile ai cittadini.

L’intervento di Sammartino

Tre, ma semplici, le strade battute da Sammartino: il porto si farà, è un’infrastruttura che Marsala merita e il partito è a sostegno del progetto.

Sammartino sottolinea che la Lega è il partito del fare: “Da assessore ho contribuito a realizzare le condotte idriche di Rubino, di Paceco, della Trinità. Abbiamo superato alcune emergenze drammatiche: quando gli agricoltori erano senza acqua abbiamo aumentato la quantità di acqua che si poteva invasare nella diga Trinità. Abbiamo soprattutto messo in campo 160 milioni di euro di cantieri. Non lo abbiamo fatto, come qualcuno ha detto, perché c’è la campagna elettorale: non si fa dall’oggi al domani. Lo abbiamo fatto programmando in questi anni, recuperando finanziamenti grazie al governo nazionale. Lo abbiamo fatto ascoltando la base del territorio”.

Da Verona, durante la manifestazione del Vinitaly, l’assessore Luca Sammartino ha annunciato l’attesa misura dedicata alla lotta integrata, un intervento molto atteso dal comparto agricolo siciliano.



Si tratta di risorse destinate agli agricoltori per accompagnare la trasformazione delle aziende verso pratiche più sostenibili, riducendo l’uso dei fitofarmaci e favorendo tecniche di produzione a minore impatto ambientale, senza compromettere produttività e qualità delle colture: “Solo per Marsala ci sono 7 milioni e mezzo”.

Chiaro messaggio poi alla sinistra: “No, Sammartino non fa le cose per la campagna elettorale. Sammartino ha trovato tutte le risorse economiche per i prossimi cinque anni e non per i prossimi sei mesi, perché gli agricoltori avevano diritto ad avere una risposta certa dal governo regionale. E io ho dovuto spostare somme, togliendo da altri comparti produttivi, ma chi fa politica deve scegliere”.

A chiusura ha ricordato che le domande per la vendemmia verde sono già presentabili, un aiuto per chi ha subito un mancato raccolto.

Sammartino: dal sindaco mai un progetto

Stop ai sindaci soli al comando: è netta la posizione dell’assessore regionale.

“Paladini che da soli volevano provare a risolvere i problemi, ma al di fuori di qualche corteo io non ho visto una sola proposta fatta dall’amministrazione marsalese. Non ho registrato, in quattro anni di governo, un’iniziativa portata avanti”.



