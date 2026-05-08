Marsala al voto. Gli appuntamenti elettorali

08/05/2026 08:00:00

Si intensifica la campagna elettorale a Marsala nelle ultime settimane che accompagneranno la città verso il voto amministrativo del 24 e 25 maggio. Tra inaugurazioni di comitati, presentazioni di candidati e incontri pubblici, i principali schieramenti politici stanno serrando i ranghi in vista dell’appuntamento elettorale.



Ad aprire il calendario degli appuntamenti di oggi, 8 maggio, sarà Rino Passalacqua. Alle 18.30, nel comitato elettorale di Corso Calatafimi 53, prenderà ufficialmente il via la sua campagna elettorale alla presenza di Fabrizio Micari, dirigente regionale di Italia Viva-Casa Riformista. Passalacqua, attuale presidente comunale di Italia Viva, è candidato al Consiglio comunale nella lista “Marsala Civica-Sud chiama Nord” a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti.



Sempre oggi pomeriggio, alle ore 18.00, l’UDC presenterà in piazza Francesco Pizzo, nell’area adiacente alla “Fontana del Vino”, la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio comunale a sostegno del sindaco uscente Massimo Grillo. All’iniziativa prenderanno parte Francesco Regina, segretario provinciale UDC, l’onorevole Decio Terrana, segretario regionale del partito, e l’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale UDC.



Prosegue anche l’attività del movimento ProgettiAmo Marsala. Nel comitato elettorale di via Dei Mille 8, oggi alle 18.45, si terrà un incontro con i due assessori civici designati: Enrico La Sala e il generale Salvatore Vullo.

Sabato 9 maggio, alle ore 18.00, sarà invece inaugurato il comitato elettorale della lista Movimento Cinque Stelle–Avanti Marsala PSI, in via XI Maggio 127. All’iniziativa, alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti, seguirà la presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio comunale. Per il Movimento Cinque Stelle saranno presenti Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’ARS e coordinatore regionale del M5S in Sicilia, l’onorevole Cristina Ciminnisi e gli onorevoli Luigi Sunseri, Ida Carmina, Roberta Schillaci e Daniela Morfino, oltre ai senatori Pietro Lorefice, Dolores Bevilacqua e Ketty Damante. Per il PSI interverranno invece il segretario regionale Nino Oddo e il segretario provinciale socialista Salvatore Galluffo. Prevista anche la presenza del professore Luigi Sciacca, già sindaco di Marsala.

Domenica 10 maggio, alle ore 18.00, sarà il turno dell’assessore e consigliere comunale uscente Gaspare Di Girolamo, che inaugurerà la propria campagna elettorale presso la sede dell’Associazione Risveglio, in piazza Bambina. Accanto a lui ci sarà il candidato sindaco Massimo Grillo.



Lunedì 11 maggio, infine, Enzo Sturiano inaugurerà il suo comitato elettorale in via Trapani, di fronte al bar “03”. L’appuntamento è fissato alle 19.30. Sturiano sostiene la candidatura a sindaco di Giulia Adamo.



