Rinnovabili in Sicilia, via libera al ddl sull’idroelettrico 

08/05/2026 02:00:00

L’assessore regionale all’Energia Francesco Colianni ha espresso soddisfazione per l’approvazione, da parte della commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana, del disegno di legge sull’idroelettrico.

Secondo Colianni, la norma punta non solo a rivedere il sistema delle concessioni, ma anche a introdurre forme di partenariato pubblico-privato per migliorare la gestione delle dighe in Sicilia.

L’assessore ha collegato il provvedimento al più ampio percorso di riforma energetica promosso dal governo guidato da Renato Schifani. Nei giorni scorsi, infatti, la stessa commissione aveva approvato anche il disegno di legge sulle aree idonee e sugli ambiti di accelerazione per favorire lo sviluppo di fonti energetiche considerate ancora poco sfruttate nell’Isola, come idroelettrico, geotermico, agrovoltaico avanzato e idrogeno.

Colianni ha sottolineato che l’obiettivo della Regione è velocizzare le autorizzazioni per chi investe in questi comparti. Attualmente, ha spiegato, in Sicilia sono operativi impianti da circa 2,8 GW, mentre altri 10,7 GW risultano autorizzati, con la prospettiva di superare entro il 2030 i target assegnati sulle rinnovabili.

L’assessore ha infine annunciato come prossimo passo la riforma del settore idrico, che dovrebbe introdurre una governance uniforme su tutto il territorio regionale, ringraziando la commissione Ambiente presieduta da Giuseppe Carta e i gruppi parlamentari per la collaborazione.



